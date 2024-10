A gravidez de Gisele Bündchen: Quem é o pai do terceiro filho da modelo?

Top Model está grávida do professor de jiu-jitsu Joaquim Valente

A gravidez de Gisele Bündchen aos 44 anos (relevada pela People) pegou o mundo de surpresa, mas agora todos querem saber quem é o pai do terceiro filho da top model brasileira, que é mãe de Benjamin, de 14, e Vivian, de 11 anos.

O pai do terceiro filho da modelo Gisele Bündchen

O professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35 anos, é o pai do bebê. Os dois se conheceram em 2022, quando Gisele começou a praticar o esporte na academia montada pela família do atual namorado em Miami, nos Estados Unidos.

Gisele Bündchen grávida? Revista afirma que modelo está grávida do primeiro filho com Joaquim Valente (Reprodução: Redes Sociais)

Joaquim Valente tem outra profissão nos Estados Unidos

Além da academia de jiu-jitsu em Miami, o pai do terceiro filho de Gisele Bündchen é formado em criminologia. Ele concluiu o curso na Barry University e mantém uma vida longe dos holofotes. Ele também prefere manter seu perfil nas redes sociais fechado apenas para pessoas próximas.

Quando o namoro de Gisele Bündchen e Joaquim Valente começou

Após o divórcio com Tom Brady, a top model brasileira manteve sua vida amorosa reservada, mostrando nas redes sociais apenas trabalhos e uma parte da sua vida em família. Ela passou um tempo no Brasil, mas retornou aos Estados Unidos, onde vive com os dois filhos.

Em novembro de 2022, Gisele e Joaquim foram flagrados juntos durante um jantar na Costa Rica, que também envolveu os filhos da celebridade brasileira. Mas, até então, uma fonte disse ao site TMZ que ele era apenas o professor de educação física das crianças, que estudam em casa.

Tempos depois, Gisele Bündchen revelou que estava conhecendo melhor Joaquim Valente e reforçou que eles eram amigos no passado: “É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente”, disse a modelo, em entrevista ao New York Times.