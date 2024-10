5 ideias de looks elegantes e modernos para uma festa de Halloween se você não gosta de fantasias

(The House of Fashion/Pinterest)

Este ano, criatividade e elegância se unem para oferecer opções sofisticadas e modernas de looks de Halloween sem a necessidade de usar fantasia tradicional.

Estas ideias permitir-lhe-ão ter um aspecto espectacular e adaptar-se perfeitamente ao ambiente festivo da noite mais escura do ano. Independentemente da opção escolhida, o fundamental é se sentir confortável e confiante com a combinação.

Ideias de looks elegantes e modernos para o Halloween sem fantasias

Total Black

O clássico look total black é uma aposta segura para uma festa noturna. Combine peças pretas com texturas interessantes, como veludo ou lantejoulas, para dar um toque de sofisticação. Adicione acessórios dourados ou prateados para um contraste elegante e misterioso. Maquiagem dramática com olhos esfumados e lábios intensos vão completar o seu look.

Toque laranja

A cor laranja, símbolo da época do Halloween, pode ser sua aliada mesmo que você não goste de fantasias. Incorpore toques sutis de laranja em sua roupa por meio de acessórios extravagantes, como brincos elegantes ou uma bolsa vibrante. Esta cor quente e festiva irá adicionar um toque de diversão ao seu look.

Estampas chiques de Halloween

Opte por roupas com estampas divertidas, mas elegantes, relacionadas ao tema Halloween, como caveiras, gatos pretos ou morcegos. Uma blusa com estampa sutil ou calça estampada podem ser a chave para conseguir um look moderno e festivo sem a necessidade de um traje elaborado.

Gótico

Inspire-se na estética gótica para criar um visual elegante e enigmático. Opte por peças de renda, veludo ou couro em tons escuros como bordô, roxo ou preto. Acessórios com detalhes barrocos ou cristais darão um toque de luxo ao seu look, criando um ambiente sofisticado e misterioso para a ocasião.

Elegante e discreto

Combine elementos temáticos de Halloween de forma elegante e discreta. Por exemplo, uma blusa com estampa listrada pode ser a base de um look festivo sem ser óbvia. Complete o look com acessórios minimalistas e um penteado polido para um equilíbrio entre temático e sofisticado.