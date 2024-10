Dirigido e escrito por David Bisbano, o filme “Dalia e o Livro Vermelho” estreia em seis países e narra a história de Dalia, uma menina de 12 anos que embarca em uma aventura para completar o livro inacabado de seu pai, um renomado escritor de contos, em apenas 12 horas.

ANÚNCIO

Com lançamento previsto para a Argentina, Espanha, Peru, Equador e Colômbia, o filme também chega aos cinemas brasileiros em 14 de novembro.

A trama gira em torno de Dalia, cujo pai, Adolfo, decide escrever um romance e permite que ela escolha um personagem para a história. Após a morte do pai, Dalia, agora com 12 anos, tem apenas 12 horas para concluir o livro inacabado, dando início a uma grande aventura pelas páginas da obra.

Sophia Valverde e Danton Mello na voz: confira detalhes da nova animação “Dalia e o Livro Vermelho” (Reprodução/Divulgação)

Sophia Valverde é a responsável por dublar Dalia, enquanto Danton Mello empresta a voz a Adolfo. O elenco de voz nacional também conta com Letícia Quinto, Carlos Campanile, Sofia Andreatto, Carol Valença, Bia Dellamonica, Tati Keplmair e César Marchetti.

Leia mais:

Confira o trailer e sinopse oficial

Adolfo (55), um famoso escritor de contos, pretende escrever o seu primeiro romance, dando de presente para a filha, Dalia (5), a possibilidade de incluir um personagem na sua história. Dalia escolhe um bode, como o seu bichinho de pelúcia. Depois da morte de seu pai, Dalia (12) é sequestrada pelos personagens da história do mesmo. Através de um portal os personagens a introduzem no romance inacabado “O Livro Vermelho”. Enquanto ela procura uma saída, contará com a ajuda do seu amigo Bode, e terá que enfrentar os personagens da história, que estarão dispostos a fazer de tudo para se tornarem os protagonistas. Ela é a única capaz de encerrar essa história, embora não se sinta capaz. Contando com apenas 12 horas para escrever o final do livro, Dalia terá como armas apenas uma folha em branco e uma caneta. Na sua viagem pelo interior do livro vermelho, Dalia aprenderá a distinguir, entre os personagens, quem são os seus amigos e quem são seus inimigos; encontrará uma maneira de terminar o romance e descobrirá se deseja ou não ser uma escritora.

Trailer oficial: