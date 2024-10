Confira onde será o show do campeão do ‘Estrela da Casa’, em São Paulo

Lucca, vencedor da 1ª edição do reality musical ‘Estrela da Casa’ (TV Globo), fará sua aguardada estreia na Villa Country (Avenida Francisco Matarazzo, 774), no Parque da Água Branca, uma das principais casas da música sertaneja em São Paulo. O show do artista goiano está marcado para o dia 22 de novembro e deve contar com um repertório autoral.

ANÚNCIO

O hit ‘Check List’, apresentado em agosto de 2024, está confirmado no show inédito. A canção produzida por Vinícius Rosa já soma quase 200 mil plays no Spotify e seu videoclipe tem 189 mil views no YouTube. Além dessa, ‘Vinho Rose’ e a releitura de ‘Quando a Bad Bater’, de Luan Santana, também estão no setlist.

Leia também:

Gloria Groove garante show da turnê ‘Serenata’ em São Paulo

Há ingressos à venda para o show de Diogo Nogueira em São Paulo

Confira os locais dos dois shows gratuitos da Fat Family na capital paulista

Onde comprar os ingressos para o show de Lucca no Villa Country

Indicado apenas para maiores de idade, o show do campeão do ‘Estrela da Casa’ de 2024 começa na madrugada, a partir da 1h, e os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 120 (camarote). A compra é feita pelo site oficial ou nas bilheterias do Villa Country, que funcionam de quinta a domingo, das 20h às 23h, ou no Espaço Unimed, de segunda a sábado, das 10h às 19h, exceto feriados.

ANÚNCIO

O que você precisa descobrir sobre Lucca

O artista foi o vencedor da 1ª temporada do ‘Estrela da Casa’, programa apresentado por Ana Clara na Globo. Ele levou a melhor em uma emocionante disputa final contra Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X e venceu com 41,13% dos votos, faturando não só o título de campeão, mas também R$ 1 milhão, um contrato com a Universal Music e uma turnê nacional, que passa por São Paulo.

Leia também:

Com apenas 26 anos, Lucca já traz em sua bagagem uma rica história musical, influenciado desde cedo pelo pai radialista e pelo irmão, Juann, com quem formou uma dupla sertaneja por 10 anos. Juntos, gravaram um DVD de músicas autorais e deixaram sua marca no cenário regional.

Muito ligado à família e às suas raízes, Lucca encontra inspiração nos momentos simples, como as pescarias que adora fazer e é dessa conexão com a vida tranquila que surgem muitas de suas composições, carregadas de emoção e autenticidade. Antes do reality show musical da TV Globo, ele fazia shows esporádicos, mas foi com o programa que ficou conhecido nacionalmente.