Shows da Fat Family em São Paulo serão gratuitos; confira os locais

Os fãs da Fat Family não vão gastar um centavo para assistir a banda, que foi um dos grandes fenômenos culturais dos anos 1990 e 2000, em São Paulo, cidade que recebe dois shows gratuitos em outubro.

A primeira apresentação acontece nesta sexta-feira, 18, às 19h, no Centro Cultural do Grajaú (Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252), no Parque América. Quem chegar primeiro terá prioridade para assistir.

Depois, a banda sobe ao palco do Tendal da Lapa (Rua Guaicurus, 1100), na Água Branca, no domingo, 20 de outubro, a partir das 17h. Obedecendo ao mesmo sistema do primeiro show na capital paulista, o espaço cultural está sujeito a lotação.

Uma nova formação e um novo show da Fat Family

Formada no passado pelos irmãos Celinha, Celinho, Deise, Kátia, Sidney, Simone, Sueli e Suzete, a banda marcada por suas músicas pop com um toque de referências gospel norte-americana passou por uma reformulação e agora é composta por Suzete, Katia e Simone, que tem a missão de atravessar o país em celebração aos 25 anos de trajetória.

Junto ao DJ Nyack e participação de Tali, o grupo traz em seu repertório os hits ‘Fim de Tarde’, ‘Jeito Sexy’ e ‘Eu Não Vou’, além de outros sucessos, que de acordo com Simone fazem com que elas se reencontrem com aqueles fãs que sempre acompanharam, mas também com as novas gerações: “Esta celebração é pra gente e pra todo mundo, pra toda família!”.