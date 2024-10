Há ingressos à venda para o show de Diogo Nogueira em São Paulo

O sambista Diogo Nogueira leva o seu show criado a partir das canções de seu recente lançamento, o álbum de inéditas ‘Sagrado’, que resgata as raízes do samba e do cantor, para a Tokio Marine Hall (Rua Bragança Paulista, 1281), Várzea de Baixo, em São Paulo. A apresentação está marcada para sábado, 9 de novembro, às 22h, e os ingressos custam a partir de R$ 160 e são vendidos pelo site oficial.

ANÚNCIO

O namorado de Paolla Oliveira traz para cidade releituras de muitos sucessos, como ‘Pé na Areia’, ‘Alma Boêmia’, ‘Clareou’ e ‘Sou Eu’, indo de Arlindo Cruz a Chico Buarque e de Zeca Pagodinho a Tim Maia.

O repertório conta ainda com homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos para ‘Espelho’, de João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro, ‘O Meu Lugar’, de Arlindo Cruz e Mauro Diniz, ‘Primavera’, de Cassiano e Silvio Rochael, ‘Andança’, de Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto, e ‘Aquele Abraço’, de Gilberto Gil.

Diogo Nogueira dança na Tokio Marine Hall, em São Paulo

O sambista também vai mostrar todo o seu gingado na capital paulista. No show, ele está acompanhado do balé da companhia de dança Leandro Azevedo, dançarino que venceu a Super Dança dos Famosos ao lado de Paolla Oliveira.

Em São Paulo, Diogo também estará ao lado de uma banda formada por 11 músicos: Rafael dos Anjos (Violão e Direção Musical), Henrique Garcia (Cavaco), Julio Florindo (Contrabaixo), Paulo Bonfim (Bateria), Rafael Delgado (Banjo e coro), Gabi D’paula (Coro), Alisson Maninho (Percussão), Wilsinho Baltazar (Percussão), J. Chiclete (Percussão), Marechal (Percussão) e Fabiano Segalote (Trombone).