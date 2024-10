Descubra quando acontece a Feira de Cultura Angolana no Brás (SP)

Bairro do Brás, em São Paulo recebe feira gratuita em novembro

A cultura angolana será celebrada em São Paulo no domingo, 10 de novembro, quando o bairro do Brás recebe uma feira cheia de momentos e shows que detalham a história deste país. Com entrada gratuita, o evento acontece na Rua José de Alencar S/Nº, das 10h às 20h.

A primeira apresentação será do DJ Joss Dee, que já colaborou com grandes nomes da música como Erykah Badu e Criolo, com um set que mistura Kuduro, funk e estilos afro-brasileiros. Ele também se apresenta às 12h.

Na sequência, às 13h, o evento recebe a cantora cabo-verdiana Nessa Onda, que, radicada no Brasil, se profissionalizou no cenário musical e tem ganhado espaço com seus recentes lançamentos, e, às 13h40, a tem apresentação de Kizomba, conduzida pelo dançarino Nelson Maloda.

O coral Vocal Kuimba, formado por cantores angolanos, sobe ao palco às 15h, apresentando um repertório enraizado nas tradições culturais de Angola. Logo depois, às 16h15, a professora de dança Zulu, Siba, faz uma performance que conecta o público às expressões tradicionais da África do Sul.

A partir das 17h, a cantora Cecília Marcos, natural de Angola, mostra seu talento com uma apresentação musical que reflete sua trajetória no Rio de Janeiro. Já às 18h, a dupla Dois Africanos, composta por Big do Benin e Izy do Togo, apresenta um show que mistura afro pop, hip hop e outras influências da música africana contemporânea.

Às 18h30, uma Batalha de Kuduro, comandada pelo DJ Shine e o multiartista Uhuru, encerra a programação da Feira Cultural Angolana em São Paulo. Os três primeiros colocados serão premiados com dinheiro e kits.