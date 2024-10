RBD em São Paulo: Banda cover canta repertório original no fim de semana

Mesmo sem novela e com algumas polêmicas, a banda mexicana RBD continua fazendo sucesso com seus hits que marcaram época e fãs se unem para continuar o legado, prova disso é que a RBD Cover se apresenta no sábado, dia 26 de outubro, a partir das 19 horas, na Praça de Alimentação, do Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5), no Jardim Boa Vista, em São Paulo.

ANÚNCIO

Leia também:

RBD Cover Banda canta hits originais como homenagem ao grupo mexicano (Divulgação)

A apresentação gratuita promete ser fiel ao grupo original, reunindo performances que trazem de volta a essência das canções que marcaram uma geração. Clássicos como ‘Rebelde’, ‘Sálvame’ e ‘Nuestro Amor’ estão no repertório da banda, que promete ainda usar figurinos e fazer coreografias inspiradas na novela.

Este show faz parte do projeto Raposo Cover, que já levou ao shopping as versões cover de Marília Mendonça, da dupla sertaneja Jorge e Mateus, Raul Seixas, Bruno Mars, Michael Jackson, Beatles, Elvis Presley, Zé Ramalho, Lulu Santos, Rita Lee, Queen, Capital Inicial, Tim Maia e Paralamas do Sucesso.