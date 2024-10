Gloria Groove garante show da turnê ‘Serenata’ em São Paulo

A drag queen Gloria Groove escolheu a capital paulista para a estreia da turnê de ‘Serenata’, seu mais recente trabalho que está cheio de lançamentos no Youtube. O show em São Paulo está confirmado para este sábado, 19 de outubro, no Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795), na Barra Funda.

Ainda há ingressos disponíveis para o show na zona oeste da cidade. A pista solidário sai a partir de R$ 150, a pista comum custa a partir de R$ 180 e a premium a partir de R$ 280, enquanto para aproveitar a apresentação do camarote é preciso desembolsar a partir de R$ 320. Todos os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial e há o acréscimo de taxas.

Já na próxima quarta-feira, 23, a artista leva seu show inédito para o Rio de Janeiro, onde sobe ao palco do Espaço Hall.

Leia também:

Os últimos clipes de ‘Serenata da GG, Vol. 2 (Ao Vivo)’ estão no Youtube

Antes mesmo da turnê começar, Groove disponibiliza desde terça-feira, 15, sempre ao meio dia, o quarto e último bloco de clipes de seu mais recente trabalho musical. Quem acessar o canal da drag queen já pode conferir o clipe de ‘Madrugada’, faixa presente no primeiro álbum da artista e ‘O Proceder’, que ganhou sua versão no pagode.

O videoclipe de ‘Sinal’ chega a plataforma digital nesta quarta-feira, 16 de outubro, e o medley ‘Quem de Nós Dois/Encostar na Tua’ estará disponível a partir de quinta-feira, 17. O hit ‘Apaga a Luz’ encerra a temporada de lançamentos na sexta-feira,18.

‘Serenata da GG, Vol. 2 (Ao Vivo)’ é visto como um dos projetos mais ousados de Gloria Groove, que combina a estética do pagode com narrativas de amor e interação com seus fãs. A coletânea está dividida em dois volumes acumula mais de 200 milhões de reproduções nas plataformas e reafirma a versatilidade e talento da artista ao transitar com maestria entre diferentes gêneros musicais.