6 shows inesquecíveis que passam por São Paulo em outubro

São Paulo tem uma agenda de shows lotada durante o mês de outubro, com opções para todos os bolsos, gostos e idades, com destaque para os internacionais Bruno Mars e Paul McCartney e também para os brasileiros Fábio Jr. e Nando Reis. Para ajudar você, listamos 6 apresentações que fazem qualquer fã sair de casa. Confira abaixo!

ANÚNCIO

Bruno Mars

Queridinho do Brasil, Bruno Mars nunca escondeu que ama o nosso país e desembarcou por aqui para fazer um total de 14 apresentações, sendo quatro delas reservadas para quem estiver na capital paulista. Os últimos acontecem neste final de semana, dias 12 e 13 de outubro, no Estádio Morumbi, localizado Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1.

Nando Reis

Nando Reis (Foto: Reprodução/Instagram)

No sábado, 12, o cantor e compositor apresenta a turnê ‘Uma Estrela Misteriosa’, com músicas de seu novo trabalho e hits que marcam os seus 41 anos de carreira. O show acontece no Espaço Unimed, na Rua Tagipurú, 795, Barra Funda.

Paul MacCartney

A turnê ‘Got Back’, do eterno Beatle, passa por São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro. Essas serão as últimas oportunidades de curtir um fim de semana pertinho do artista, pelo menos, em 2024. A apresentação está marcada na agenda do Allianz Parque, que fica na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona oeste da cidade.

Fresno

Fresno Divulgação

No dia 18, a banda também agita a Barra Funda com o show do álbum ‘Eu Nunca Fui Embora’, que conta com a participação da drag queen Pabllo Vittar e é inspirado no final da década de 1970. O local escolhido foi o Espaço Unimed (Rua Tagipurú, 795), na Barra Funda.

Gloria Groove

Gloria Groove declarou que não gosta da rivalidade criada pelos fãs (Foto: Divulgação)

A drag queen sobe ao palco do Espaço Unimed no dia seguinte, 19, com o show ‘Serenata da GG’, onde traz regravações de músicas, mas com uma pegada mais romântica.

Fábio Jr.

Especial Roberto Carlos: Fábio Jr. e Roberto Carlos cantam juntos (Fábio Rocha/Globo)

Ainda no dia 19 de outubro, o artista sobe ao palco do Vibra São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida, para apresentar o show ‘Bem mais que os meus 20 poucos anos’, que celebra os seus 70 anos e narra sua carreira como ator, cantor e compositor.