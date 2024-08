Gena Rowlands, atriz de ‘Diário de uma Paixão’, morre aos 94 anos

Gena Rowlands morreu aos 94 anos, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo o site TMZ, a atriz faleceu em casa, na Califórnia (EUA), ao lado da filha Alexandra e do marido Robert. Até o momento, a causa não foi informada.

O jornal New York Times, também informou que Rowlands sofria a cinco anos de Alzheimer, uma doença cognitiva degenerativa sem cura. A notícia foi confirmada por Nick, filho da atriz, em junho deste ano. Segundo o diretor, Gena já estava em estágio de “demência”.

Ao longo da carreira, Gena esteve em muitos sucessos do cinema americano, como “Uma Mulher sob Influência” (1974) e “Glória” (1980), que levaram ela a ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz, no Oscar.

A atriz de “Diário de uma Paixão” (2004) também conquistou dois Globos de Ouro, um prêmio Daytime Emmy e três Primetime Emmy, incluindo pelo filme para televisão “Hysterical Blindness” (2022).

Em 1988, Gena Rowlands colaborou com Woody Allen no drama “A Outra”e em 2011, a atriz voltou ao cinema em “Olive”, filme que foi gravado com o celular e fez uma pequena participação no longa “Six Dance Lessons in Six Weeks”, de 2014.

George Clooney chama diretor vencedor do Oscar de ‘bastardo miserável’

O ator reacendeu uma antiga polêmica com o diretor David O. Russell, a quem recentemente descreveu como um “bastardo miserável”, declaração que surge 25 anos após seu infame confronto durante a produção do filme de 1999 ‘Três Reis’, mostrando que as feridas daquela experiência ainda estão longe de cicatrizar.

O conflito entre Clooney e Russell não é uma história nova em Hollywood. Durante a produção do filme, os dois se enfrentaram fisicamente depois que o ator interveio para proteger os figurantes que diretor estava maltratando no set.

“Não vale a pena trabalhar em nenhum filme com um idiota como David O. Russell”, disse o ator em uma entrevista conjunta com seu amigo e co-estrela Brad Pitt para a GQ UK.