O hormônio que poderia ajudar a parar a doença de Alzheimer

Um grupo de cientistas realizou um importante estudo sobre doenças degenerativas do cérebro e, de acordo com a pesquisa, há um hormônio presente no corpo humano que pode ser utilizado em pacientes com alzheimer.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 55 milhões de pessoas sofrem de demência em todo o mundo, sendo que mais de 60% delas vivem em países de média e baixa renda.

Qual é o hormônio que pode ajudar com o Alzheimer?

De acordo com as descobertas dos pesquisadores, uma pequena parte de um hormônio supressor do apetite chamado leptina, presente em todos os seres humanos, pode ter efeitos incríveis no cérebro, como interromper o desenvolvimento da doença de Alzheimer em sua fase inicial.

A leptina pode reduzir os efeitos de duas proteínas tóxicas no cérebro chamadas amiloide e tau, que se acumulam e causam perda de memória e o desenvolvimento da doença de Alzheimer, de acordo com as descobertas deste novo estudo.

A professora Jenni Harvey, que lidera a pesquisa para a Universidade de Dundee (Reino Unido), afirmou: “Estamos trabalhando no nível das sinapses, ou seja, os pontos de comunicação no cérebro, porque são afetados nas fases iniciais da doença, quando o Alzheimer ainda é reversível”.

"Nossa pesquisa indica que a leptina pode retardar significativamente, ou até mesmo interromper, o desenvolvimento da doença", acrescentou.

Por último, ele apontou: "Descobrimos que a aplicação de leptina pode bloquear a capacidade das proteínas amiloide e tau de interferir nas sinapses e na perda de memória, e prevenir os efeitos indesejados dessas mudanças celulares".

Também foram descobertos seis fragmentos de aminoácidos dos 167 que compõem o hormônio, que mantêm a capacidade de bloquear os efeitos negativos das proteínas amiloide e tau no cérebro, e assim retardar ou interromper o desenvolvimento da doença.

A descoberta permitiu-lhes desenhar um possível modelo de medicamento usando esses fragmentos menores de leptina.

De acordo com a professora Harvey, podem passar alguns anos antes que novos medicamentos baseados em leptina estejam disponíveis e ela destacou: “O desenvolvimento de medicamentos não é um processo rápido, a maioria leva cerca de 10 anos. Mesmo quando um é desenvolvido, é necessário passar por uma série de testes de segurança antes de entregá-lo aos pacientes”.