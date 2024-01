Filmes que fazem 20 anos em 2024

Em 2024, comemoraremos os 20 anos de alguns filmes, que atualmente são considerados clássicos. Então aqui mostramos quais são os filmes.

‘De Repente 30′

É uma comédia romântica que deixou uma marca duradoura no coração dos espectadores, desde sua estreia, em 2004.

Dirigido por Gary Winick e estrelado por Jennifer Garner e Mark Ruffalo, o filme nos leva à história de Jenna Rink, uma garota de 13 anos que, desencantada com sua vida adolescente, deseja se transformar magicamente em uma mulher bem-sucedida de 30 anos.

‘Meninas Malvadas’

É uma comédia adolescente que se tornou um fenômeno cultural desde sua estreia. Dirigida por Mark Waters e escrita por Tina Fey, o filme oferece um olhar satírico e humorístico para o complexo mundo do ensino médio, explorando as dinâmicas sociais, a amizade e os desafios da adolescência. Virou musical e ganhará um remake com estreia prevista para 11 de fevereiro, com novo elenco e história.

‘Os Incríveis’

Dirigido por Brad Bird e produzido pela Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures, o filme se destaca por sua combinação única de ação, comédia e mensagens positivas, tornando-se um clássico instantâneo no mundo da animação.

‘Shrek 2′

É a sequência do filme de animação de sucesso ‘Shrek’ e, desde o seu lançamento em 2004, tem sido uma das sequências animadas mais bem-sucedidas. Dirigido por Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon, o filme continua a história do ogro Shrek e sua esposa, a princesa Fiona, em uma nova e hilariante aventura.

Outros filmes que completam 20 anos