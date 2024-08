George Clooney causa polêmica ao chamar diretor vencedor do Oscar de “bastardo miserável”

George Clooney reacendeu uma antiga polêmica com o diretor David O. Russell, a quem recentemente descreveu como um “bastardo miserável”. Esta declaração surge 25 anos após seu infame confronto durante a produção do filme de 1999 ‘Três Reis’, mostrando que as feridas daquela experiência ainda estão longe de cicatrizar.

ANÚNCIO

O conflito entre Clooney e Russell não é uma história nova em Hollywood. Durante a produção de ‘Três Reis’, os dois se enfrentaram fisicamente depois que Clooney interveio para proteger os figurantes que Russell estava maltratando no set.

George Clooney não poupa palavras ao falar de David O. Russell

Esta altercação foi descrita por Clooney como "a pior experiência da minha vida", e parece que o ressentimento em relação ao diretor não diminuiu ao longo dos anos. Em uma entrevista conjunta com seu amigo e co-estrela Brad Pitt para a GQ UK, Clooney foi categórico ao lembrar sua experiência com Russell.

“Não vale a pena trabalhar em nenhum filme com um idiota como David O. Russell”, disse o ator, descartando qualquer possibilidade de uma reunião de aniversário para ‘Três Reis’. Clooney explicou como, ao longo dos anos, aprendeu a valorizar seu tempo de forma diferente.

“Cinco meses da sua vida é muito tempo”, disse, enfatizando que não está disposto a suportar um ambiente de trabalho tóxico, não importa o quão bom seja o resultado final. Embora Clooney tenha tentado fazer as pazes com Russell em 2012, quando se aproximou dele numa festa para perguntar se poderiam deixar as diferenças para trás, a recente entrevista sugere que a tensão entre os dois ainda está presente.

David O. Russell, um dos diretores mais odiados de Hollywood

Clooney reconheceu que ambos envelheceram e seguiram com suas carreiras, mas deixou claro que não está disposto a repetir uma experiência semelhante. David O. Russell não é estranho à controvérsia. Seu estilo de direção pouco ortodoxo foi criticado várias vezes, incluindo um incidente viral no set de ‘Huckabees - A Vida É uma Comédia’ onde ele abusou verbalmente da atriz Lily Tomlin.

Mais recentemente, Margot Robbie revelou que durante a produção de ‘Amsterdam’, Russell se recusou a dizer “corta”, prolongando desnecessariamente as horas de trabalho da equipe. As palavras de Clooney refletem uma realidade desconfortável na indústria cinematográfica: a luta entre a busca pela excelência artística e a importância de um ambiente de trabalho saudável.