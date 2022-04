Quem foi Patrick Demarchelier, o fotógrafo preferido de Lady Di que virou seu amigo pessoal

Patrick Demarchelier, famoso fotógrafo de moda, faleceu nesta quinta-feira, 31, aos 78 anos. O anúncio foi feito através do perfil oficial de Demarchelier no Instagram: “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Patrick Demarchelier em 31 de março de 2022, aos 78 anos. Ele deixa sua esposa Mia, seus três filhos Gustaf, Arthur, Victor e três netos”.

A causa da morte de Demarchelier não foi revelada, embora diversos meios de comunicação tenham relatado que ele estava em St. Barths no momento de sua morte, destino de luxo de muitas celebridades no Caribe.

Patrick Demarchelier foi um importante fotógrafo de moda que influenciou gerações de outros fotógrafos. Ele ficou ainda mais conhecido após fotografar Lady Di para a revista Harper’s Bazaar, uma imagem que ficou mundialmente conhecida. Ele também fotografou Diana para a Vogue e diversos outros trabalhos.

Os dois se converteram em amigos íntimos e Demarchelier disse em uma entrevista anterior: “Nós nos tornamos amigos. Ela era engraçada e gentil - mas fundamentalmente ela era uma mulher muito simples que gostava de coisas muito simples”.

Em 1989, o trabalho de Demarchelier chamou a atenção da princesa Diana, que o contratou como seu fotógrafo pessoal. Ele fez história como o primeiro fotógrafo não britânico a ser contratado pela realeza. Seus retratos dela são considerados icônicos entre os entusiastas reais.

Demarchelier se mudou de sua cidade natal Le Havre para Paris aos 20 anos. “Eu não pensei em uma carreira. Eu não planejei. Ela veio até mim”, disse ele à Vogue em uma entrevista de 2015, explicando que recebeu sua primeira câmera quando adolescente de seu padrasto, e começou por fotografar casamentos e fotos de passaporte.

Depois de se tornar um fotógrafo requisitado na França, após ser aprendiz de fotógrafos premiados e colaborador da Vogue França, Demarchelier se mudou para os Estados Unidos em 1975, onde abriu seu primeiro estúdio.

O famoso fotógrafo influenciou gerações de profissionais que vieram depois dele e, ao longo de sua vida, ofereceu seu talento a importantes projetos e marcas, tais como Harper’s Bazaar, Vogue, Teen Vogue, Vanity Fair e Allure, Chanel, Calvin Klein, Ralph Lauren, Target, Dior, Revlon, Lancôme, Louis Vuitton, Celine, Gap, Carolina Herrera, Donna Karan, Yves Saint Laurent e muito mais.

Muitas celebridades também foram fotografadas por ele, como Madonna, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Tyra Banks, Kate Moss, Gisele Bündchen, Britney Spears, Nicole Kidman, Sophia Loren, Kaley Cuoco, Oprah, Beyoncé, Lupita Nyong’o, Robert DeNiro, Emma Stone, Michelle Williams, Paul Newman, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Anthony Hopkins, Annette Bening, Nicki Minaj, Amber Heard, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Sally Field, Susan Sarandon, Iman, Dove Cameron, Charlize Theron, Gena Rowlands e RuPaul foram alguns dos rostos conhecidos.