Mania de Você: Web comenta o que espera da próxima novela das 21h

As primeiras chamadas de ‘Mania de Você’ começam a dominar os intervalos na Globo e já mostram que a próxima novela das 21h tem tudo para dar certo para uma boa parte do júri das redes sociais que deu o seu ponto de vista sobre os personagens Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes).

Em um comentário, uma pessoa disse que a novela escrita por João Emanuel Carneiro “vai ser boa” por não ter nenhum ex-BBB no elenco.

Outro internauta reforçou que não é fã das tramas da Globo, mas “é impossível não se prender” nas criações do autor, que também escreveu ‘Avenida Brasil’, destacando que ele coloca “cenas rápidas e movimentadas” para atrair a atenção do telespectador.

Confira o teaser

‘Mania de Você’ será um sucesso de audiência na Globo?

Com estreia marcada apenas para setembro, outros personagens de ‘Mania de Você’, como Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves), Berta (Eliane Giardini) e Isis (Mariana Ximenes) também surgiram no primeiro teaser oficial e arrancaram elogios nas redes sociais. Em outro comentário do X, uma fã afirmou que “se a novela tem a Ana Beatriz Nogueira sendo uma mãe doida” a trama tem tudo para ter boa audiência.

Com o lançamento oficial da próxima novela de João Emanuel Carneiro, as comparações com ‘Renascer’ ganharam espaço na web. Uma pessoa disse que estava cansada do elenco do remake após o trailer divulgado pela Globo.

“O povo já reclamava e depois do teaser de ‘Mania de Você’ só se fala da próxima novela. Tem alguns personagens de ‘Renascer’ que já me cansaram, mas sua história resume bem o que há de interessante na novela”.

Mais detalhes da próxima novela das 21h da Globo

Escrita por João Emanuel Carneiro, ‘Mania de Você’ estreia no começo de setembro, substituindo o remake de ‘Renascer’, e deve contar com 173 capítulos.

Na trama, duas mulheres (Viola e Luma) oscilam entre uma grande amizade e uma enorme rivalidade. Ambas compartilham o mesmo amor pela gastronomia e por Rudá (Nicolas Prattes). Mas, a entrada de Mavi (Chay Suede) neste triângulo amoroso deixa tudo ficar ainda mais complicado, já que ele não aceita perder o amor de Viola para outro homem.