Assassinato: os primeiros momentos da novela Mania de Você

Em Mania de Você, novela substituta de Renascer, Adriana Esteves vive um romance escondido com Rodrigo Lombardi

A morte do empresário Ramiro Molina (Rodrigo Lombardi), logo na primeira fase de Mania de Você, lança o enigmático “quem matou?”, que deve dividir o público.

Mas, o assassinato dos pais de Luma (Agatha Moreira) também marca os primeiros momentos da trama, que estreia no dia 9 de setembro, na TV Globo.

A partir disso, outros eventos aceleram a história de João Emanuel Carneiro apagando de vez a lentidão dos capítulos de Renascer.

Quem matou Molina?

Diversos personagens estão na mira do assassinato do vilão, principalmente os protagoniostas de Mania de Você. Mas, Mércia, personagem de Adriana Esteves, também vira suspeita, já que ela é mãe de Mavi (Chay Suede), filho desprezado por Molina.

A personagem de Adriana Esteves também se torna mãe de Luma (Agatha Moreira), depois que o empresário mata a família da protagonista de Mania de Você.

O personagem de Chay Suede em Mania de Você

Antes da mudança de personagem na novela que vai assumir o horário de Renascer, Chay daria vida ao mocinho Rudá, que é preso injustamente depois de um golpe.

Agora, com a mudança exigida pela direção da Globo, o ator foi escalado para viver o vilão Mavi, personagem que se muda para Angra dos Reis (RJ) para trabalhar numa empresa de cibersegurança.

Com isso, o personagem de Chay Suede na novela Mania de Você não vai preso, mas manda o protagonista para a cadeia.

Rodrigo Lombardi substitui Murilo Benício

João Emanuel Carneiro precisou correr ao descobrir que o ator Murilo Benício desistiu de viver o vilão de Mania de Você, a próxima novela das 21 horas. Na trama, ele seria o empresário Molina, que agora será interpretado por Rodrigo Lombardi.

Segundo o jornal O Globo, Benício não chegou a um acordo favorável com a Globo. Vale destacar que o ator não faz mais parte do elenco fixo e trabalha apenas com contratos por obra.

Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados na novela que substituirá Renascer na Globo.

*As informações sobre os personagens da próxima novela das 21 horas podem ser modificadas pela Globo.