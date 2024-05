Substituta de Renascer na Globo terá Mariana Ximenes como vilã

A atriz Mariana Ximenes está confirmada no elenco da novela que vai substituir Renascer na Globo. Em Mania de Você, a famosa dá um novo laço na parceria de sucesso com o autor João Emanuel Carneiro.

Com a nova trama das 21 horas, que estreia no segundo semestre de 2024, Mariana soma três novelas ao lado do autor da Globo. A primeira foi Cobras & Lagartos, em 2006, e a segunda foi A Favorita, novela de 2008, que já foi reprisada nas tardes da emissora.

Voltando a Mania de Você, a próxima novela do horário nobre da Globo, a personagem de Mariana Ximenes chama-se Ísis e não vale nenhum centavo.

Antes de Mania de Você, novela que substitui Renascer, Mariana Ximenes encarou mais uma trama de época na Globo (Paulo Belote/Globo)

Cheia de segredos e muito ardilosa, a personagem faz de tudo para se dar bem. Em diversos momentos da novela substituta de Renascer, Marina será vista se envolvendo em intrigas e paixões, mesmo sendo casada com Henrique, vivido pelo ator Antonio Saboia.

Podemos esperar também um show na troca de Mariana Ximenes e Eliane Giardini,atriz que também confirmou que está no elenco da novela Mania de Você. A veterana será Berta, que será nora de Ísis.

Atriz enalteceu o trabalho de João Emanuel na Globo

Mariana Ximenes afirmou que ficou honrada em ser convidada para o elenco de Mania de Você e reforçou que João Emanuel Carneiro faz novelas únicas na Globo.

Claudia Raia, Mariana-ximenes e Cauã Reymond nos bastidores da novela "A Favorita" (Reprodução/Instagram)

“Recebi o convite com muita alegria. O João Emanuel é um amigo querido e um dos autores brasileiros que mais admiro. Com ele, tive ótimas e criativas experiências”, disse a atriz, que também foi protagonista de Chocolate com Pimenta, outra novela reprisada na Globo.

Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Murilo Benício, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão reservados para a novela Mania de Você.

*As informações sobre os capítulos e os personagens da próxima novela das 21 horas podem mudar por causa da edição da Globo.