Mania de Você: Eliane Giardini revela detalhe preocupante da personagem

Eliane Giardini revela que sua personagem em ‘Mania de Você’ sofre de dependência afetiva. Na novela sucessora de ‘Renascer’ na faixa das 21 horas da Globo, a atriz interpreta Berta.

ANÚNCIO

A dependência vai surgir ao longo dos capítulos em cenas que envolvem sua relação com a nora, Ísis (Mariana Ximenes).

O que é dependência afetiva

Dependência afetiva é quando uma pessoa precisa de outra para se sentir segura. Seja para uma simples opinião até casos mais graves, como fazer compras do dia a dia.

A concordância com tudo que a pessoa amada diz por medo de contrariá-la e perdê-la e a dificuldade em tomar suas próprias decisões são sintomas claros deste problema.

O que acontece com Berta

No caso da personagem de Eliane Giardini na próxima novela da Globo, a situação fica alarmante após ela sofrer uma grande perda.

Ela, então, se apega muito ao neto Tomás (Paulo Mendes), filho de Henrique (Antonio Saboia) com Ísis, e pensa sempre que a nora pode ir embora e levar Tomás junto.

Parceria de sucesso

‘Mania de Você’ é a terceira novela de Eliane Giardini com o autor João Emanuel Carneiro e começa a ser exibida no dia 9 de setembro.

ANÚNCIO

“É a terceira novela que faço com João Emanuel. Os personagens dele nunca são apenas bons ou maus, eles têm todos os lados, e isso é muito prazeroso de trabalhar”, destacou a famosa.

Rodrigo Lombardi substitui Murilo Benício

João Emanuel Carneiro precisou correr ao descobrir que o ator Murilo Benício desistiu de viver o vilão de Mania de Você, a próxima novela das 21 horas. Na trama, ele seria o empresário Molina, que agora será interpretado por Rodrigo Lombardi.

Segundo o jornal O Globo, Benício não chegou a um acordo favorável com a Globo. Vale destacar que o ator não faz mais parte do elenco fixo e trabalha apenas com contratos por obra.

O elenco de ‘Mania de Você’

Os atores Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados na novela que substituirá ‘Renascer’ na Globo.