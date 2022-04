Após 10 anos de estreia, relembre cenas memoráveis de Carminha em ‘Avenida Brasil’

Após 10 anos de estreia da novela ‘Avenida Brasil’, a trama ainda é muito comentada por suas cenas memoráveis e arcos de tirar o fôlego. Lançada dia 26 de março de 2012, a história envolvendo o lixão e o bairro Divino ganhou o coração dos noveleiros de plantão.

Na trama, foram apresentados diversos personagens de personalidades muito marcantes. Mas essa matéria, em especial, tem o objetivo de trazer à memória as cenas que marcaram a TV brasileira, protagonizadas pela ex-primeira-dama do Divino ou atual ‘Rainha do Lixão’, mais conhecida como Carmen Lúcia. Ou seja: Carminha de ‘Avenida Brasil’.

Bordões como “Inferno!”, “Desgraçada!”, ou aquele “Rita” com a letra ‘R’ puxada, entre outras falas de Carminha, jamais sairão da memória do bom e velho noveleiro.

Interpretada pela atriz veterana Adriana Esteves, a ‘Rainha do Lixão’ se tornou a vilã mais querida pelo público.

A atriz revelou para o Gshow que Carminha nunca sairia de sua vida.

“Carminha foi, sem dúvida, uma personagem absolutamente marcante. Ter recebido a missão de encarar esta personagem foi um presente e tanto de João Emanuel, autor da novela, e da direção da Globo”, contou Adriana.

“Tem um lado meu que queria guardá-la na memória. Mas tenho que comemorar que esta excelente novela será vista por tantos que não tiveram a oportunidade de ver quando exibida pela primeira vez, e revista por quem amou”, disse ela no período em que novela entrou para o ‘Vale a Pena Ver de Novo’.

Sem mais delongas, confira um compilado de trechos de ‘Avenida Brasil’ vividos pela Carminha, que nos arrancou boas risadas e momentos de tensão:

Carminha se assusta ao ver o Max na sua sala pic.twitter.com/EhEe2pdavp — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

"Você vai ver se é maluquice minha, todo mundo vai ver" pic.twitter.com/t0lzM22YLJ — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

"Pega essa sacolinha de plástico, pobre tá sempre carregando uma sacolinha" pic.twitter.com/W6FsgmDGw6 — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

"Quer que eu enfie esse gelo na sua guela?" pic.twitter.com/ACH7Cgv3Wu — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

"A conversa não é comigo não, é com essa sujerada que vc aprontou e com essa louça imunda" pic.twitter.com/fziR8SfyC7 — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

"A gente precisa comer um saco de sal com a pessoa pra saber quem ela é" pic.twitter.com/TTtHEsZwu3 — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

"Vc quer tudo que é meu, cobraaa" pic.twitter.com/jIofklpADK — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

"Você acha que esse chão aqui é um chão apresentável ?" pic.twitter.com/pJw8gjW7Ji — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

"Se vc encostar a mão no meu filho de novo, eu te mato" pic.twitter.com/EeI6hU646X — pedroca (@nunizeira) February 16, 2020

O sucesso de ‘Avenida Brasil’

Novela por João Emanuel Carneiro, ‘Avenida Brasil’ fez tanto sucesso que refletiu até mesmo no exterior. A história que conta a vingança da personagem Nina, vivida por Débora Falabella, chegou a mais de 150 países no auge do sucesso.

A trama deu origem até mesmo a imitações de comédia como ‘Avenida Perú’, com a produção de Michel Gómez.

A novela também tomou grandes proporções, concorrendo até mesmo o Emmy Internacional em 2013. Apesar de não ter vencido na categoria da premiação, sabemos que ‘Avenida Brasil’ possui o primeiro lugar no coração de muitos.

Sendo fã ou hater da ‘Rainha do Lixão’, não dá para negar o sucesso estrondoso de Carminha.