BBB 24: Pitel revela reação do namorado sobre aproximação com Lucas Henrique e diz que “não faria nada diferente”

Giovanna Pitel, participante do BBB 24, falou como anda a rotina após a eliminação no reality. Ela explicou que, ainda está tentando entender o carinho dos fãs.

“É uma linha muito tênue entre a felicidade e a preocupação, porque é tudo muito novo. Foi uma quebra de expectativa muito grande, porque meu primeiro impacto quando eu saí da casa foi uma rejeição altíssima, 82%. Aí você imagina: ‘Nossa Senhora, me lasquei’. E quando você sai vê o carinho do público, que as pessoas gostam de você, falam que torceram por você”, disse a alagoana em entrevista ao site ‘O Globo’.

“Não faria nada diferente”

A jovem também comenta sobre sua trajetória no reality, os envolvimentos e intrigas com os grupos e estratégias. “Eu não faria nada de diferente, porque aqui fora quando a gente tem todas as informações é muito fácil pensar que ‘ah, eu deveria ter feito outra coisa’. Para mim não, porque eu agi de acordo com tudo que eu sentia, fui fiel demais aos meus sentimentos e fui o máximo verdadeira comigo.”

Sobre a aproximação de Lucas Henrique, que causou o fim do casamento do participante, Pitel diz que tudo não passou de uma amizade, e que ficou triste com o fim da relação de Buda.

“Acho ele um cara inteligentíssimo. Era amizade, tinha carinho. Sinto muito que as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. Não sei o que foi passado, o que elas viram. Só posso responder por mim, né? E não era isso que eu sentia lá dentro.”

Já sobre a reação do namorado Weslley Toledo com a aproximação entre ela e o capoeirista, ela disse que o rapaz preferiu manter a discrição.

“A gente conversou, e ele disse que me conhecia e que sabia o que estava acontecendo. Ele falou: ‘A gente se conhece há dez anos, eu sei quem você é, eu sei ao que eu assisti e sei que não era. Então nada do que me dissessem e que aparecesse na internet teria peso na nossa relação, porque eu sei quem você é'. Ele é uma pessoa que não gosta de se expor. Minha mãe e minha irmã incentivaram ele a falar sobre, mas ele disse: ‘Não fui eu que escolhi estar no BBB e estar no holofotes. Foi ela que escolheu, então quando ela sair ela vai explicar o que ela sentiu’”.

