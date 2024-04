Elenco de Renascer viraliza com dublagem de Beatriz, do BBB 24, na web

Livia Silva, Theresa Fonseca, Marcello Melo Jr. e Renan Monteiro viralizaram ao imitar a ex-BBB Beatriz Reis no intervalo das gravações da novela Renascer.

O vídeo curto foi postado no Instagram, mas acabou sendo compartilhado nas demais redes sociais de sucesso no Brasil e gerando muitos comentários positivos para Globo, que enfrenta uma crise na novela das 21 horas, que segue alcançando um pouco mais de 25 pontos de audiência.

Mas, entre todos, a web destacou dois atores de Renascer. Para muitos Marcello Melo Jr, que vive um dos filhos de José Inocêncio no remake de Renascer, é um dos melhores na dublagem: “Como que pode, em 12 segundos, o Marcello ser extremamente carismático?”, questionou um fã ao repostar o vídeo no X, antigo Twitter.

Outras pessoas também destacaram a beleza do ator chamando o galã da novela da Globo de “gostoso” e “lindo”, elogios que também são escritos nas publicações feitas nos perfis oficiais do famoso nas redes sociais.

A atriz Livia Silva também é um dos destaques do vídeo onde o elenco da novela Renascer dubla uma fala de Beatriz no BBB 24. Nos comentários feitos no X, o público disse que a famosa estava levando “suas influências do TikTok” para os bastidores da Globo.

“A influência Tik Toker da Livia Silva diante do elenco da novela é um acontecimento”, apontou um fã da atriz, que estava ao lado de Thereza Fonseca, que interpreta Mariana na novela.

Outros comentários como “maravilhosos” e “eu amo eles” também foram vistos em outros compartilhamentos do mesmo vídeo nas redes sociais.

Vale destacar que há um tempo, a Globo promove suas novelas pelas redes sociais, mostrando os bastidores das gravações para o público. O mesmo aconteceu no remake de Pantanal, quando a emissora resgatou o prestígio do horário nobre e afastou suas principais concorrentes, como a Record, do primeiro lugar de audiência no horário.