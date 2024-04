VÍDEO: Moradores de Parintins correm risco para ver Isabelle na final do BBB 24

Se o resultado do último paredão do BBB 24 viralizou? A resposta é “sim”, pelo menos nas redes sociais. Mas, um vídeo que circula no X, antigo Twitter, chamou a atenção de todos não por causa do resultado que eliminou Alane do reality show da Globo.

A cidade de Parintins, no interior do estado do Amazonas, não está viralizando apenas por ter parado para ver Isabelle chegando na final do BBB 24, mas também por causa da insegurança que muitos fãs da sister tiveram na noite deste domingo (14).

Com milhares de visualizações, o vídeo já circula na internet e mostra que alguns moradores de Parintins ficaram bem próximos de diversos fios de alta tensão para acompanhar a eliminação de Alane e a chegada de Isabelle na final do BBB 24.

A REAÇÃO DE PARINTINS COM A ELIMINAÇÃO DA ALANE AAAAAAAA #BBB24

Os comentários servem para criticar os organizadores do evento: “O povo quase morrendo eletrocutado nesses fios”, escreveu uma pessoa. Um outro alertou: “que perigo esses fios”.

Há também quem diga que a região ficou sem luz na hora do BBB 24: “Por isso que teve apagão. O povo quase surfando nos fios pra ver no telão”. Outra pessoa escreveu que viu tudo de perto: “Eu estava aí no meio, esperando minha alma voltar pro corpo”.

A empolgação também viralizou

A alegria da população ao ver Isabelle Cunhã na final do BBB 24 também viralizou nas redes sociais. Uma anônima chegou a comentar no vídeo que circula no X, antigo Twitter, que a festa parecia a final da Copa do Mundo de futebol.

Um outro também lembrou da rivalidade que há durante o Carnaval de Parintins: “Simplesmente o município mais competitivo do Brasil. Eles competem entre si (divididos entre os dois bois) e adoram competir em tudo, eu amo”.

A final do BBB 24 acontece na terça-feira (16), após a novela Renascer. Davi, Matteus e Isabelle concorrem ao prêmio milionário, mas é o público que decide quem vence.