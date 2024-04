Após surto de Alane no BBB 24, Gil do Vigor pede fim das cobranças por ‘perfeição’

O surto de Alane ao ser eliminada do BBB 24 deixou Gil do Vigor preocupado. O economista, que também fez parte do elenco do reality show da Globo, não se calou e pediu mais empatia e menos cobrança por perfeição.

Na web, o brother disse que está na hora das críticas sobre a performance da bailarina, que chegou a falar que era uma pessoa “horrível” e “péssima” pelo simples fato de não chegar na final, acabarem de uma vez por todas.

“Ela não é uma pessoa ruim, gente. Como a pressão, como as coisas são difíceis. Não, Alane, não fique assim, menina. Ô meu Deus, gente”, lamentou o ex-brother, que ficou conhecido depois do BBB 21.

O surto de Alane no BBB 24 gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais (Reprodução/Globo)

Na legenda deste vídeo, em que Gil apoia Alane, o brother vigoroso escreveu que a sociedade precisa amar: A saída da Alane me tocou muito e é uma realidade de todos nós que nos cobramos. Fica bem, menina! Menos julgamentos na Internet, sem julgamentos e cobranças de perfeição”.

Gil do Vigor relembrou sua passagem pelo BBB

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-BBB Gil do Vigor chorou muito ao ver Alane surtando na sala do BBB 24 e relembrou de sua passagem pelo reality show da TV Globo.

“Quando Sarah [do BBB 21] saiu do programa, eu me senti a pior pessoa do mundo. E sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim, mau. E ver essa menina sentir isso, falar isso”, afirmou o ex-brother.

Gil ainda deixa um recado para quem usa as redes sociais para criticar quem decide se expor no Big Brother: “É que a internet julga, critica, ataca, e é assim que a gente fica: acha que tem que ser perfeito toda hora. Gente, por favor, vamos ter empatia, gente. No que está se transformando a internet?!”.