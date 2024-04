BBB 24: Saiba quem é Denis Pinhoti, cantor por quem Alane se apaixonou um mês antes do reality

Última eliminada do BBB 24 neste domingo (14), Alane revelou como está a sua vida amorosa, já que o assunto foi pouco comentado dentro do reality.

A ex-sister até tentou esconder, mas teve que falar um pouco mais sobre o cantor Denis Pinhoti, após receber um recado do affair no ‘Bate-Papo BBB’.

“Foi tudo lindo! Representou, cantou, dançou, jogou. Só viva e comemore as coisas boas”, escreveu o cantor para a participante.

Cutucada por Ed Gama sobre um possível romance, Alane questiona: “Não falei nomes em momento algum. Como isso aconteceu? Como vocês descobriram?”.

Quem é Denis Pinhoti?

A eliminada explicou que conheceu o cantor um mês antes de entrar no reality, e levou para o programa uma recordação de Denis. “Eu estava super apaixonada mesmo”, disse a jovem.

De acordo com informações do gshow, Denis Pinhoti, tem 30 anos e vive em São Paulo. Ele tem 10 anos de carreira e é vocalista da banda FUN7.

Mesmo tentando esconder o romance, Alane deu indícios sobre o relacionamento dentro do confinamento. Em 9 de março, dia do aniversário da sister, ela conversou com Giovanna e Raquele sobre o anel que ganhou de presente antes de entrar no reality. No mesmo dia, Pinhoti publicou um vídeo nas redes sociais jogando altinha com Alane.

Veja a reação e o recado de Alane para o affair:

Vídeo: Quem é Denis Pinhoti, cantor que #Alane revelou ter se apaixonado antes de entrar #BBB24?

Ex-sister abriu o jogo sobre affair no #BatePapoBBB : 'Muito especial na minha vida'... pic.twitter.com/x81EHS8RI3 — B!og do Neo Correia (@blogbocadura) April 15, 2024

Surto de Alane no BBB 24 gera onda de solidariedade e um apelo: ‘Terapia’

“Eu sou horrível, eu sou péssima”, essas foram as palavras ditas por Alane, que surtou ao saber que estava eliminada do BBB 24. A situação, exibida ao vivo na Globo, deixou os fãs da bailarina assustados, mas também gerou uma onda de solidariedade na web.

O vídeo do surto de Alane no BBB 24 viralizou em poucos minutos em todas as redes sociais, mas nos comentários, o público alegou que o jogo pode mexer com o psicológico de uma pessoa, mas há quem aponte que o problema está fora do programa.

“Isso é um reflexo das duras cobranças que ela vive em casa, a mãe dela é rígida por isso essa atitude. Fiquei com pena dela, uma cena muito lamentável!”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.