BBB 24: ‘Juízes da web’ apontam quem deveria ter saído no lugar de Alane

Os “juízes da web” apontam quem deveria ter saído do BBB 24 no lugar de Alane, que foi eliminada com 51,11% dos votos. Nas redes sociais, pessoas que acompanharam o resultado do último paredão acusam a Globo de manipulação.

Muitos comentários feitos na madrugada desta segunda-feira (15) apontavam que Isabelle era a mais provável para deixar o BBB, mas a sister acabou levando menos votos do que Alane e acabou chegando na final da temporada, marcada para terça-feira (16),

“Estranho demais esse resultado. Geral era fora Isabelle. É tudo manipulado”, escreveu uma pessoa nos comentários de uma publicação feita no perfil oficial do BBB no Instagram. Um outro questionou a emissora como era possível Cunhã ser finalista: “Como isso é possível?! Mais uma planta que não fez nada durante o programa em uma final”.

Alane em seus últimos passos de dança no BBB 24? pic.twitter.com/cy00e9M37o — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 14, 2024

Apostando que Isabelle Cunhã seria mesmo eliminada e estaria fora da final do BBB 24 um anônimo também chamou a manauara de planta e resolveu explicar o motivo dela ter esse título: “Deixar a Isabelle, que nunca tomou uma atitude dentro do programa...nunca escolheu um lado...afff”.

Desta vez, a indignação do público que acompanha o BBB 24 na Globo foi tão grande que uma fã do reality show disse que chorou ao ver Alane ser eliminada na reta final: “Nossa! Chorei vendo a reação dela, pois entendi, na alma o que ela sente pelas palavras que disse”.

🚨 Alane é a 21ª eliminada do BBB 24!



Alane - 51,11%

Isabelle - 46,66%

Matteus - 2,23%



Total de votos = 187.957.364#BBB24 pic.twitter.com/WGTLvNlHEv — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) April 15, 2024

Há quem argumente a partir dos comentários feitos nas redes sociais. Analisando as publicações feitas após a eliminação de Alane do BBB 24, uma pessoa disse: “Pela quantidade de comentários aqui de pessoas insatisfeitas com a saída da Alane, fica nítido que o resultado foi manipulado. Não vejo um comentário a favor da Isabele!”.

A eliminação de Alane determinou quem está na final do BBB 24. Com o último paredão resolvido, Davi, Isabelle e Matteus se enfrentam na última votação da temporada. Para você, quem ganha o Big Brother Brasil?