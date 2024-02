Membro de ‘Os Travessos’ revela briga constante de Rodriguinho com outro ex-integrante: “Ainda bem que o Rodriguinho saiu”

Muito popular nos anos noventa, ‘Os Travessos’ nunca deixou de fazer sucesso. Contudo, a banda voltou aos holofotes após Rodriguinho, ex-vocalista e um dos principais membros do grupo, entrar no Big Brother Brasil 24.

Revelando uma personalidade de ‘brigão’ dentro da casa, Rodriguinho saiu da banda em 2004. Rodrigo da Luz, que segue na banda até os dias atuais, revelou como era o convívio com o cantor, dando detalhes de um desentendimento entre Rodriguinho e Filipe Duarte, outro ex-membro.

“Eles se desentendiam muito. Da última vez que Rodriguinho saiu da banda, um dos motivos foi esse. De achar que era melhor fazer determinada coisa e o outro achar que não. Aí ficou meio insustentável. Ele saiu e, quando voltou da última vez, o Filipe já não fazia mais parte da banda”, explicou Rodrigo da Luz em entrevista ao ‘O Globo’.

Rodriguinho esteve na banda até 2004, retornando para shows pontuais. Já Filipe integrou a banda entre 2006 e 2020.

De acordo com a matéria, a discussão em questão aconteceu em um encontro de comemoração de 20 anos de Os Travessos.

LEIA TAMBÉM: Davi do BBB: conheça a vida modesta do motorista

Sobre o comportamento do brother dentro do confinamento, Rodrigo da Luz revelou que as atitudes do ex-integrante não afetou em nada.

“Até agora não afetou a banda em nada. Só em alguns shows que nós fizemos o pessoal chegou e falou: ‘Ainda bem que o Rodriguinho saiu [do grupo]’. Ou: ‘Vocês não são assim como ele não, né?’. A gente fica de mãos atadas”.

LEIA MAIS:

⋅ Maite Perroni se retira da música: ‘É um capítulo encerrado na minha vida’

⋅ Após diagnóstico de síndrome rara, Céline Dion aparece de surpresa em Grammy 2024

⋅ Menor engole corrente após furto e objeto fica preso em seu estômago