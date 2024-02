Maite Perroni se retira da música: ‘É um capítulo encerrado na minha vida’

A turnê ‘Soy Rebelde Tour’ se tornou uma das mais esperadas e lucrativas de 2023. Christopher, Christian, Anahí, Maite e Dulce María alcançaram um bem-sucedido reencontro com seus fãs. Agora, muito se especula sobre um possível retorno em 2025.

Maite Perroni, foi abordada pela mídia no Aeroporto Internacional da Cidade do México e afirmou que ainda não está confirmado sobre possíveis novas datas da turnê do RBD no futuro.

"A verdade é que não sei o que vai acontecer. Há muitas coisas para discutir antes que se torne realidade, por enquanto não", disse diante das câmeras.

Também respondeu à pergunta se voltaria às telenovelas: "eu adoro, não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, é minha origem, é o lugar onde comecei a construir minha carreira; então, a verdade é que se surgir um projeto interessante, estarei sempre aberta a ouvir".

No momento, a prioridade da cantora e atriz é sua família e ela não descarta a possibilidade de ter outro bebê.

Aposentada da música?

Maite Perroni deixou claro que sua carreira solo na música já é um capítulo encerrado.

"Bem, não mais, a música é um capítulo encerrado na minha vida, a menos que algo seja feito com RBD, mas se não for, não mais", confirmou.