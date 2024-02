Menor engole corrente após furto e objeto fica preso em seu estômago

Um adolescente de 17 anos foi detido após um furto na faixa de areia da praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. Após ser reconhecido pela vítima, os guardas municipais não encontraram o objeto, então o menor realizou um exame de raios-X, que detectou a corrente no estômago dele.

Segundo a Prefeitura de Guarujá, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após populares presenciarem o furto. O adolescente foi avistado, capturado e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada.

Após o exame, o menor foi encaminhado junto com a vítima para registrar o boletim de ocorrência. O caso foi registrado como furto, pois não houve o uso de violência ou arma.

Segundo a TV Tribuna, o infrator teria tomado três tipos de laxante para expelir o objeto, porém ele não conseguiu evacuá-lo.

Homem que fingia ser massagista é preso suspeito de abusar de mulheres, no litoral de São Paulo

A Polícia Civil prendeu um homem de 44 anos suspeito de importunação sexual contra mulheres, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Conforme a investigação, ele fingia ser massagista e abordava funcionárias de lojas oferecendo seus serviços. Enquanto demonstrava como seria a massagem, ele aproveitava para tocar as partes íntimas das vítimas.

Conforme reportagem do site G1, pelo menos quatro mulheres procuraram a polícia para denunciar o falso massagista. Elas relataram que o homem ficava circulando entre comércios e, quando escolhia um alvo, entrava e dizia que iria abrir uma clínica de fisioterapia e massagem na região.

Dessa forma, conversava com as vítimas e perguntava se elas sentiam alguma dor. Então, pedia que elas sentassem e ele demonstrava como poderia ajudá-las com a massagem, mas era exatamente nesse momento que ele se aproveitava da situação e tocava as partes íntimas das mulheres.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) identificaram o criminoso após as denúncias das vítimas e ele foi preso por importunação sexual. O homem foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Como o nome dele não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.

