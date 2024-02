Dani Alves senta no banco dos réus para responder à acusação de agressão sexual em Barcelona

O jogador brasileiro Daniel Alves senta hoje no banco dos réus do Tribunal de Barcelona para responder à acusação de agredir sexualmente uma jovem na boate Sutton, em 30 de dezembro de 2022.

O julgamento terá três dias e durante esse prazo tanto Alves quanto as 28 testemunhas, da defesa e da acusação, serão ouvidas pela juíza Isabel Delgado Pérez, encarregada de julgar o caso. A sentença final, no entanto, não deve ser dada no dia 7 e não há prazo definido para que ela seja anunciada.

A promotoria pede nove anos de prisão. A defesa da vítima solicitou pena máxima, de 12 anos, mas 10 anos de liberdade vigiada. A Justiça também determinou pagamento de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à suposta vítima por danos morais.

A promotoria solicitou que o julgamento fosse feito a portas fechadas, mas a Justiça não acatou o pedido, embora tenha determinado que o julgamento não possa ser transmitido ao vivo ou fotografado pela mídia. A ré deve ser ouvida atrás de um biombo para que sua identidade seja preservada.

De acordo com a imprensa espanhola, os advogados que defendem Dani Alves correram contra o tempo nas últimas semanas na tentativa de conseguir um acordo com a suposta vítima que evitasse o julgamento mediante o pagamento de uma considerável soma em dinheiro, mas a divulgação das imagens da suposta vítima pela mãe do jogador brasileiro teria esfriado as negociações.

PRISÃO

Dani Alves está preso desde janeiro de 2023, quando foi convidado a prestar depoimento em uma delegacia de Barcelona sobre o suposto estupro. Na ocasião, ele negou conhecer a vítima e desde então mudou de versão pelo menos cinco vezes.

A Justiça optou por decretar a prisão preventiva alegando que havia risco de fuga do país, já que o jogador não tinha mais contrato no país e poderia viajar ao Brasil, onde não há acordo de extradição com a Espanha. Por isso, ele foi preso sem direito à fiança em um presídio de Barcelona, onde aguarda o julgamento.