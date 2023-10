Ivete Sangalo revela truque para manter casamento: “Tem uma técnica maravilhosa”

Ivete Sangalo, de 51 anos, que está casada desde 2011 com Daniel Cady, de 38, deu mais detalhes sobre o casamento, revelando o segredo para o relacionamento durar diversos anos.

Durante o programa ‘Pipoca da Ivete’, a cantora revelou que possui um truque para manter a chama da paixão acesa. “Tem uma técnica maravilhosa, que é recapitular aqueles primeiros dias”, comentou.

Segundo a celebridade, relembrar o que o casal fez no início do relacionamento é o segredo.

“As mensagens, os telefonemas, pra onde fomos, como começamos a paquerar. Eu faço muito isso com o Daniel pra gente, né, [esquentar]. Aí acende o fogo e eu digo: ‘não, vamos apagar um pouquinho’”.

De acordo com Ivete, apimentar a relação após anos de convívio não está ligado somente ao desejo sexual.

LEIA TAMBÉM: O motivo que levou Diego Alemão aos EUA não é mais segredo; saiba tudo!

“As pessoas acham que as estratégias passam só por apimentar a relação, botar essa coisa mais sexual... não. Às vezes quando você recorda como começou, você pega o fio da meada e tudo acontece”.

Após ser criticada por tamanho de biquíni, Marina Sena responde: “Comprei na seção infantil”

Marina Sena, de 27 anos, não deixou barato e resolveu responder um fã que criticou seu look, em vídeo publicado recentemente em suas redes sociais.

Na gravação, a cantora mineira aparece utilizando um biquíni amarelo e um short azul e rosa. “No dia que o Djonga te citar numa música nóis conversa”, escreveu ela na legenda do vídeo. Ela acrescentou: “Disco novo tá o creme”, citando o novo projeto ‘Inocente “Demotape”’, do rapper mineiro Djonga, lançado no último dia 13 de outubro. A conterrânea é citada na faixa ‘Fumaça’.

Em um dos comentários, um internauta disse:

“Véi, ela com biquíni de uma criança de 10 anos”. A cantora resolveu responder, e surpreendeu a todos: “É mesmo. Eu comprei na sessão infantil real.”

Após o comentário, muitos fãs caíram na brincadeira. “Diva, máximo respeito ao peitinho pequeno”; “Sabia! Nem um biquíni PP é desse tamanho” e “Não julgo, já fiz o mesmo” foram alguns comentários apoiando a cantora.

é mesmo kkkk eu comprei na sessão infantil real — Marina Sena (@amarinasena) October 15, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Será o fim dos shows? Michel Teló choca ao revelar de onde vem sua fortuna

⋅ Avril Lavigne e Tyga “encerram totalmente” seu relacionamento

⋅ Bronca no filho: Príncipe William é flagrado repreendendo a criança em jogo da Copa do Mundo de rugby