Será o fim dos shows? Michel Teló choca ao revelar de onde vem sua fortuna

Michel Teló chocou os fãs ao revelar que não precisa mais fazer shows para viver e pagar suas contas. Em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, o cantor sertanejo garantiu que sua fortuna já não vem das canções e do sucesso que faz em diversas cidades brasileiras.

Segundo o famoso, que é conhecido por muitos ritmos e também como um dos maiores campeões do The Voice Brasil, ao longo da carreira ele conseguiu reunir um bom patrimônio, garantindo uma fortuna de tirar o folêgo de qualquer pessoa.

Michel Teló afirmou no Youtube que é dono de fazendas, imóveis e também de uma grande mansão onde vive com a atriz Thaís Fersoza e seus dois filho: “Quando comecei a ganhar dinheiro, fui guardando e comprando boi”, contou o artista.

Estreia de Fuzuê: Ao lado de Micael Borges, Michel Teló faz participação especial na novela da Globo (Reprodução/Globo)

O patrimônio de Teló também conta com três fazendas, sendo que uma está localizada no Pantanal e a outra em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sem falar onde fica a terceira, o cantor sertanejo diz que também trabalha na plantação de Mogno Africano, madeira usada na construção civil.

“Meu pai e meu tio tocam as fazendas para mim. Na que tenho com o Euler, tem os mognos com mais de dez anos. Estão crescidos, mas ainda precisam amadurecer mais para dar uma madeira ainda melhor”, explicou o famoso, que disse que demorou um tempo até sair da casa dos pais.

Thais Fersoza se declara para Michel Teló nas redes sociais Instagram (Reprodução)

Imóveis de luxo também entram na conta

Michel Teló também disse que parte da sua fortuna vem de imóveis. Além da vida no campo, o cantor investe em construções: “Sempre acreditei nessa história de imóveis também. Fui comprando devagarinho, botando para alugar. Um galpão aqui, outro ali”, disse o artista, que vive em uma mansão de R$ 15 milhões no Rio de Janeiro.

Segundo Teló, a casa de luxo foi comprada junto com a esposa: “A gente fez questão que fosse assim e dividiu o valor. A Thaís tem também a história dela”, finalizou.

