Bronca no filho: Príncipe William é flagrado repreendendo a criança em jogo da Copa do Mundo de rugby

O Príncipe William foi flagrado dando uma “bronca” em seu filho mais velho, Príncipe George (10 anos), durante um jogo de País de Gales na Copa do Mundo de Rugby.

O flagra foi divulgado pelo site Page Six, onde as imagens do ocorrido mostram o primogênito do Rei Charles III com o dedo em riste enquanto é ouvido pela criança.

Os motivos da bronca não foram revelados pela imprensa internacional. Os assessores da Família Real Britânica ainda não se pronunciaram sobre o suposto flagrante.

A partida, no estádio de Vélodrome, em Marselha, terminou com a vitória sul-americana em cima de País de Gales, uma das potências britânicas do esporte. O placar de 29 a 17 não deve ter deixado o nobre, que herdou o título de Príncipe de Gales quando o pai, Charles III, assumiu o trono, e é patrono da federação de rugby, nada feliz.

Prince William appears to scold Prince George, 10, at Rugby World Cup 2023 https://t.co/cQN0rP6xqH pic.twitter.com/kDtbHec4Qr — Page Six (@PageSix) October 14, 2023

A Inglaterra continua no páreo pelo título da Copa do Mundo e enfrenta Fiji nas quartas neste domingo. Já os argentinos seguem para as semifinais, onde pegam a Nova Zelândia, para quem William e George certamente vão torcer novamente - o país da Oceania faz parte da Commonwealth, associação que reúne muitas das ex-colônias britânicas, e era um dos grandes orgulhos da sua avó, a Rainha Elizabeth II (1926-2022).

O Príncipe William ocupa atualmente a primeira posição na linha sucessória ao trono britânico. Ele é seguido na hierarquia exatamente por George. Aí vem a Princesa Charlotte, o Príncipe Louis e o Príncipe Harry, seu irmão caçula.

Recentemente, foi noticiado que William e Middleton brigaram com o Rei Charles III em relação ao envolvimento de George na cerimônia de coroação do monarca. O casal quer que os trabalhos da criança em eventos sejam mínimos, priorizando sua saúde emocional.

