Avril Lavigne e Tyga "encerram totalmente" seu relacionamento

Após um namoro que teve início em fevereiro e altos e baixos ao longo do tempo, a cantora de "Complicated", Avril Lavigne, e o rapper de "Rack City", Tyga, estão agora "totalmente encerrados" após uma breve reconciliação, de acordo com uma fonte da People.

O casal foi visto pela última vez publicamente em uma festa do Dia da Independência nos Estados Unidos, realizada no restaurante Nobu em Malibu, Califórnia. Eles também passaram um tempo juntos em Las Vegas no fim de semana anterior, com fotos surgindo dos dois conversando na seção VIP do Encore Beach Club, onde ambos se apresentaram.

Em junho, a People confirmou que Lavigne e Tyga haviam se separado após três meses e meio de namoro, embora parecessem continuar em bons termos durante as subsequentes aparições públicas.

Uma história com seu fim

Os rumores de romance entre os músicos começaram quando foram fotografados abraçados depois de uma refeição no Nobu em 19 de fevereiro. Embora uma fonte tenha dito na época que os dois eram "realmente amigos e nada mais", a People confirmou dias depois que o noivado de Lavigne com o músico Mod Sun havia terminado menos de um ano após o pedido em Paris.

Lavigne e Tyga viajaram juntos para Paris, onde foram vistos em diversos passeios durante a Semana da Moda. O casal passou pela festa de Leonardo DiCaprio no restaurante Kùkù e foi fotografado se beijando do lado de fora da festa da Mugler X Hunter Schafer em 6 de março.

Ambas as estrelas continuaram ocupadas ultimamente. No início deste mês, Tyga organizou uma exibição do filme "The Exorcist: Believer" para influenciadores em Los Angeles e participou do evento inaugural Rare Impact Fund de Selena Gomez.

Enquanto isso, Lavigne assistiu a vários desfiles de moda de estilistas como Christian Siriano e Dion Lee durante a Semana de Moda de Nova York no mês passado.