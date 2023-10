O motivo que levou Diego Alemão aos EUA não é mais segredo; saiba tudo!

O tratamento de Diego Alemão começa nesta segunda-feira (16), na Califórnia (EUA). Pelo Instagram, o vencedor do BBB 7 contou qual foi sua maior motivação para fazer o seu tratamento de desintoxicação.

Sem dar detalhes de como será, o famoso disse que viajou com autorização médica. Segundo o amigo e advogado, Jeffrey Chiquini, a escolha do destino americano aconteceu por causa da fama de ser um lugar “conhecido mundialmente por ter as melhores clínicas de reabilitação”.

Chiquini ainda destacou que, após concluir essa etapa do tratamento nos Estados Unidos, Diego Alemão retorna ao Brasil para seguir com o acompanhamento terapêutico. Porém, o tempo que o ex-BBB fica fora do país não foi divulgado, já que depende de como ele vai responder ao detox.

Quando Diego Alemão viajou

O vencedor do reality show BBB 7 viajou na última sexta-feira (13) para a Califórnia, nos Estados Unidos, mas só apareceu nas redes sociais no último domingo (15). Na publicação, o famoso está ao lado do advogado e aparece sorridente em uma praia.

Ex-BBB pede desculpas e agradece

Em seu depoimento, Diego Alemão pediu desculpas por todos os momentos difíceis, que envolve a prisão por porte ilegal de arma. No post, o famoso pediu desculpas à família, aos amigos e à imprensa e chegou agradecer a Deus por estar bem.

“Momentos difíceis ficaram para trás. Após liberação e orientação médica, vim para os EUA, em companhia do meu amigo e advogado Jeffrey Chiquini iniciar um acompanhamento mais prazeroso e um (detox) mais completo aqui na Califa. Chego a um novo mundo, com coragem, cuidado e esperança! Dias melhores estão por vir”, detalhou o ex-participante do Big Brother Brasil.

Já o advogado confirmou a informação e destacou que o ex-BBB Diego Alemão, que venceu a 7ª temporada, teve melhora expressiva após 16 dias internado no Brasil.

