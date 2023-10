“Cara do pai”: Bruna Biancardi e Neymar publicam primeira foto de filha Mavie de olhos abertos Imagem: reprodução Instagram (@brunabiancardi)

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu na última sexta-feira (6). Em foto publicada por um fã clube dedicado ao casal, a bebê apareceu com os olhinhos abertos pela primeira vez.

Na foto, a recém-nascida aparece com um macacão branco escrito ‘Irmã de Davi’, seu irmão de 12 anos, filho de Neymar com Carol Dantas.

Entre os comentários, os fãs do casal disseram: “Eita, mamãe, abriu o olhinho!”. Outra comentou sobre a semelhança com o jogador de futebol: “Ela é a cara do pai dela”.

Esposa de Neymar, Bruna Biancardi deu à luz em maternidade de luxo; veja valores

Bruna Biancardi deu entrada em na noite da última quinta-feira (5) na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, considerada luxuosa e uma das mais bem equipadas do país.

A influenciadora é companheira de Neymar, com quem teve a primeira filha Mavie. Já o jogador de futebol é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

Segundo o site ‘O Globo’, a maternidade que o casal escolheu é considerada altamente equipada. A diária em uma suíte presidencial pode chegar em R$ 12 mil, que possui um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto ‘luxo’ sai por R$ 7 mil a noite.

De acordo com a matéria, o prédio, reinaugurado em 2022, está localizado na Vila Olímpia, que conta com 27 pavimentos e 173 leitos, com 21 deles entendendo gestantes de alto risco, além de 58 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A unidade de saúde pode realizar até mil partos por mês.

