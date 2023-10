A Fazenda: Ex-BBB Dicesar diz o motivo de não ir ao reality e solta o verbo contra diretor

O ex-BBB Dicesar voltou à mídia nos últimos meses e resolveu disparar contra Rodrigo Carelli, o diretor de A Fazenda, reality show que está em sua 15ª temporada.

Segundo ele, os seguidores pensavam que ele estaria na atual edição do programa apresentado por Adriane Galisteu, mas ele revelou à Quem o motivo para não fazer parte do elenco.

“Eu toparia entrar e fiquei esperando A Fazenda. Tinha uma torcida grande por mim no Twitter, mas acho que o diretor lá não vai muito com a minha cara”, disparou o famoso, falando sobre Rodrigo Carelli.

LEIA TAMBÉM: Tatá Werneck e Rafa Vitti celebram data especial após anos de esquecimento

Vale destacar que Dicesar participou do BBB 10, quando o reality da TV Globo não apostava em famosos e, como sabemos, em A Fazenda não há restrição para colocar ex-participantes da concorrência na sede.

Dicesar ficou sem dinheiro depois da fama

Ao sair do BBB 10, o famoso conquistou muitos trabalhos, passando pela Globo e também pelo SBT, mas com o tempo ele deixou a televisão e chegou a ficar sem dinheiro.

Durante a entrevista, o ex-BBB afirmou que precisou de ajuda e que a vida depois do programa não é tão glamurosa, como muitas pessoas pensam: “Tem gente que julga, ‘ele não precisa mais’, ‘ele já está com a vida ganha’. Não é assim”, frisou o famoso.

Maquiador, Dicesar diz que ficou um bom tempo sem ganhar dinheiro e que precisou de ajuda para comer e pagar as contas: “Fiquei onze meses sem ganhar quatro reais, sem nenhum trabalho”, entregou ele, que disse ainda que precisou pedir auxílio para a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo durante a pandemia da covid-19.

“Eles me deram cesta básica por onze meses e comida para o meu pet. Não tinha grana, mas não passei fome. E o Heitor Werneck, produtor cultural, me ajudou muito, me dando muito trabalho. Tive que me reinventar”, declarou.

Sem fugir de nenhum trabalho, Dicesar afirma que está em um momento melhor. Sem emprego fixo, Dicesar afirmou que “se vira nos 50″ e não tem preguiça de recomeçar e, atualmente, ele trabalha fazendo maquiagens, shows de drag queen e também começou um podcast.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: Este ator esteve em Chiquititas e você não lembra