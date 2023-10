‘Apaixonada’: Andressa Urach apresenta novo namorado e recebe mensagem de apoio do ex

O coração da modelo Andressa Urach, de 35 anos, tem um novo dono. Ela revelou nas redes sociais no fim de semana que está namorando Sergio Carvalho, disse estar “apaixonada” e se declarou: “O cheiro que eu mais amo”.

Esse é o primeiro relacionamento público da ex-miss Bumbum após o fim do casamento com Thiago Lopes, com quem teve um filho, o pequeno Leon. O término em fevereiro deste ano foi conturbado e, em meio a uma briga judicial, ele ficou com a guarda do menino.

Após o anúncio feito por Andressa, um seguidor questionou Thiago Lopes sobre o que ele achava do novo namoro dela. E o ex respondeu: “Desejo felicidade e força ao casal. Tem tudo pra dar certo.”

Sergio Carvalho, por sua vez, não é famoso e mantém um perfil fechado nas redes sociais. Ele não se pronunciou sobre o namoro com a modelo, mas repostou a postagem dela que anunciou o relacionamento.

Nessa postagem, inclusive, Andressa restringiu os comentários, evitando a enxurrada de críticas.

Entretenimento adulto

O nome da modelo segue em alta desde que ela voltou ao mundo do entretenimento adulto. Além de vídeos de sexo para plataformas adultas, ela também faz programas e trabalha na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Recentemente, ela anunciou que está em busca de de criadores de conteúdos para novas produções. “Eu e o Arthur [filho] estamos selecionando criadores de conteúdo. Não importa o teu gênero. Se você quer gravar comigo, ou conheça alguém que quer gravar comigo por colab, envie um direct para o Arthur, envie seu perfil e fale que tem interesse em produzir conteúdo junto comigo. Abertas as inscrições”, ressaltou ela.

A modelo já gravou com um anão, um negro, um casal e revelou em suas plataformas adultas que em breve fará parceria com uma pessoa transexual. Ela também já revelou ter interesse em fazer um vídeo de sexo com um cadeirante.

Sobre famosas, Andressa disse que fará parceria com Denise Rocha, que ficou conhecida como “Furacão da CPI”, uma de suas principais rivais durante o reality show “A Fazenda 6″, da TV Record. Além disso, revelou ter interesse em nomes como Deolane Bezerra, Geisy Arruda e MC Pipokinha.

A loira já realizou fetiches com Sabrina Boing Boing, quando ambas estavam vestidas de freiras.

