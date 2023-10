Mesmo com proibição de celulares, convidados publicam fotos de casamento que ‘fechou’ Fernando de Noronha; confira

Um casamento que ‘fechou’ a ilha de Fernando de Noronha e deu o que falar na internet obviamente iria gerar muita curiosidade, e alguns convidados que driblaram a proibição de celulares conseguiu matar essa curiosidade.

A cerimônia, que celebrou a união entre Henrique Dubugras, bilionário da área de TI, e Laura Fiuza aconteceu no sábado (7) e parou a ilha por 10 dias.

De acordo com o site ‘Quem’, ao todo foram 600 convidados, que ocuparam todas as pousadas de luxo do local.

Mesmo com a proibição de celulares durante a celebração, justamente para evitar fotos, algumas pessoas compartilharam imagens do casamento.

Uma delas foi Kiernan Shipka, atriz norte-americana que protagonizou a série O Mundo Sombrio de Sabrina (2018), na Netflix.

Antes mesmo da cerimônia, a atriz compartilhou uma foto do seu look rosa. Em seguida, postou uma foto do casamento com a legenda “congratulations”.

Casamento durou vários dias

Ainda de acordo com o texto, os preparativos e comemorações se iniciaram na última quarta-feira (4) e se estenderam até a madrugada do último domingo (8).

Em seu Instagram, o noivo, que é dono da empresa Brex, escreveu: “Perfect ending” (”final perfeito”), com uma paisagem da ilha ao fundo.

Quem é o bilionário que fechou Noronha?

Henrique Dubugras entrou para a lista de bilionários da Forbes apenas com 26 anos. Ele é dono da Brex, empresa da área de cartões de créditos corporativos, e possui uma fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão (quase R$ 8 bilhões na cotação atual). A empresa é uma das mais bem sucedidas do Vale do Silício (Estados Unidos).

Já sua noiva Laura Fiuza é engenheira de software e empresária.

