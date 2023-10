Esposa de Neymar, Bruna Biancardi deu à luz em maternidade de luxo; veja valores

Bruna Biancardi deu entrada em na noite da última quinta-feira (5) na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, considerada luxuosa e uma das mais bem equipadas do país.

A influenciadora é companheira de Neymar, com quem teve a primeira filha Mavie. Já o jogador de futebol é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

Segundo o site ‘O Globo’, a maternidade que o casal escolheu é considerada altamente equipada. A diária em uma suíte presidencial pode chegar em R$ 12 mil, que possui um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto ‘luxo’ sai por R$ 7 mil a noite.

De acordo com a matéria, o prédio, reinaugurado em 2022, está localizado na Vila Olímpia, que conta com 27 pavimentos e 173 leitos, com 21 deles entendendo gestantes de alto risco, além de 58 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A unidade de saúde pode realizar até mil partos por mês.

LEIA TAMBÉM: Andressa Urach busca de criadores de conteúdos para novos vídeos de sexo: “Não importa o gênero”

Adega é o diferencial

Entre as excentricidades do local uma acomodação com camarote anexo à sala de parto é o que mais chama atenção. Chamado de ‘life lounge’, o local pode atender até 10 pessoas, que são servidas por garçons, enquanto esperam o nascimento da criança.

O local possui um vídeo polarizado, que pode ficar transparente quando o recém-nascido chega ao mundo. Além disso, uma câmera no local tira fotos automaticamente para registrar as reações de quem está presente.

LEIA MAIS:

⋅ Ator de ‘Elas por elas’ entra na Justiça é o primeiro a conquistar a mudança de gênero para ‘não binário’

⋅ Hackers pró-Rússia assumem ter derrubado site da família real britânica

⋅ Assim como Anitta, Ludmilla diz que quer focar em carreira internacional: “Descobri que o mundo é dos destemidos”