Hackers pró-Rússia assumem ter derrubado site da família real britânica

De acordo com o site ABC News, hackers pró-Rússia assumiram a responsabilidade por um ataque cibernético que derrubou o site da família real britânica no fim de semana.

O site, royal.uk, ficou fora do ar por mais de uma hora na manhã de domingo devido a um ataque de negação de serviço, uma tática para sobrecarregar uma máquina ou rede e torná-la indisponível, disse uma fonte real à ABC News.

A fonte disse que o site não foi hackeado porque nenhum acesso aos sistemas ou conteúdo foi obtido. Não ficou claro quem foi o responsável pelo ataque de negação de serviço, segundo a fonte.

LEIA TAMBÉM: O universo ‘Barbie’ invadiu a família real: confira os membros da realeza em um mundo rosa

Não houve comentários oficiais sobre o assunto por parte do Palácio de Buckingham.

Um grupo hacktivista pró-Rússia que se autodenomina Killnet afirmou estar por trás do que descreveu como um “ataque a pedófilos”, aparentemente referindo-se ao príncipe britânico Andrew, duque de York, acusado de abusar sexualmente de uma mulher americana quando ela tinha 17 anos, informação que ele negou.

Reprodução

A Killnet está ativa pelo menos desde 2022, na época em que a Rússia lançou uma invasão à vizinha Ucrânia. O grupo tornou-se conhecido pelos seus ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) contra países que apoiam a Ucrânia na guerra em curso, especialmente membros da NATO, de acordo com uma nota de analista divulgada no início deste ano pelo Centro de Coordenação de Cibersegurança do Sector da Saúde do Departamento dos EUA de Saúde e Serviços Humanos.

“Embora os ataques DDoS do KillNet geralmente não causem grandes danos, eles podem causar interrupções no serviço que duram várias horas ou até dias”, afirma a nota. “Embora os laços da KillNet com organizações oficiais do governo russo, como o Serviço Federal de Segurança Russo (FSB) ou o Serviço Russo de Inteligência Estrangeira (SVR), não sejam confirmados, o grupo deve ser considerado uma ameaça ao governo e às organizações de infraestrutura crítica, incluindo a saúde.”

O ataque cibernético de domingo ocorreu dias após o rei britânico Carlos III manifestar apoio à Ucrânia durante um discurso no Senado francês, em Paris. Ele se referiu à “agressão militar” da Rússia como “horrível”.

“Juntos, somos inabaláveis na nossa determinação de que a Ucrânia triunfará e que as nossas queridas liberdades prevalecerão”, disse Charles nas suas observações em 21 de setembro.

O monarca britânico já se manifestou várias vezes contra a guerra da Rússia na Ucrânia.

LEIA TAMBÉM: 5 coisas que os membros da família real nunca devem usar e você nem imagina