Assim como Anitta, Ludmilla diz que quer focar em carreira internacional: “Descobri que o mundo é dos destemidos”

Ludmilla é, sem dúvidas, uma das cantoras brasileiras que mais se destaca atualmente. Com muita influência no funk, onde começou sua carreira, ainda como MC Beyoncé, a cantora também se destaca no pagode, como é possível observar na turnê ‘Numanice’, e em várias outras vertentes que a artista se propõe a arriscar.

Foi através do estilo pagode, inclusive, que a cantora alcançou o ‘Grammy Latino’, justamente com o projeto ‘Numanice’, além de se tornar a primeira e única cantora afrolatina até o momento que alcançou 3 bilhões de streams em plataformas de áudio.

“Cada vez que alcanço um foco, crio outro maior”, explica Lud, em entrevista a Glamour. Como explicado, a cantora estourou em 2012, ainda como MC Beyoncé, apelido dado pela semelhança e por ser fã, mas que com o enorme sucesso adotou a originalidade do seu nome de batismo.

Sobre os trabalhos dentro e fora dos palcos que a a ‘rainha da favela’ anda fazendo, ela diz que ainda tem muito mais.

“Vocês vão me ver fazendo mais feats internacionais sim, com foco em expandir a minha música e o nome Ludmilla. Descobri que o mundo é dos destemidos. Você tem que mergulhar no mundo e viver essa aventura louca, se divertir com a música por aí”.

Ludmilla não quer parar somente no ramo da música. Após fazer uma participação rápida em ‘Vai na Fé’, novela da Rede Globo, e embarcar até em Hollywood com uma pontinha em ‘Velozes e Furiosos 10′, a cantora revela que tem vontade de atuar mais.

“A gente já conversa sobre. Cinema é algo que eu quero muito fazer. Tenho muita vontade de atuar. Uma personagem dos sonhos seria uma policial muito “braba” ou uma bandida!”.

