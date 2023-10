Andressa Urach busca de criadores de conteúdos para novos vídeos de sexo: “Não importa o gênero”

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, segue em alta desde que voltou ao mundo do entretenimento adulto. Ela esteve em uma boate em Bauru, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira (5), onde encontrou vários amigos, incluindo o ator pornô Jeferson Reis, o Jefão, com quem ela já gravou vídeos de sexo. Mas as parcerias da ex-miss Bumbum não param por aí, pois ela anunciou em um story que está em busca de criadores de conteúdos para novas produções.

“Eu e o Arthur [filho] estamos selecionando criadores de conteúdo. Não importa o teu gênero. Se você quer gravar comigo, ou conheça alguém que quer gravar comigo por colab, envie um direct para o Arthur, envie seu perfil e fale que tem interesse em produzir conteúdo junto comigo. Abertas as inscrições”, ressaltou ela.

Andressa Urach esteve em boate em Bauru, no interior de SP, onde reencontrou parceiros de vídeos de sexo (Reprodução/Instagram)

A modelo já gravou com um anão, um negro, um casal e revelou em suas plataformas adultas que em breve fará parceria com uma pessoa transexual. Ela também já revelou ter interesse em fazer um vídeo de sexo com um cadeirante.

Sobre famosas, Andressa disse que fará parceria com Denise Rocha, que ficou conhecida como “Furacão da CPI”, uma de suas principais rivais durante o reality show “A Fazenda 6″, da TV Record. Além disso, revelou ter interesse em nomes como Deolane Bezerra, Geisy Arruda e MC Pipokinha.

A loira já realizou fetiches com Sabrina Boing Boing, quando ambas estavam vestidas de freiras.

Andressa Urach e os atores que contracenaram em dois vídeos pornôs (Reprodução/Instagram)

Plataforma adulta

No último dia 26, Andressa Urach promoveu uma festa em São Paulo para o lançamento de sua própria plataforma de conteúdo adulto. Ela causou ao chegar ao evento “seminua”, usando apenas um vestido transparente sem nada por baixo.

Em postagens em seu Instagram, a ex-miss Bumbum explicou sobre o novo negócio. “Sou empresária e estou investindo na plataforma Fetich. É uma plataforma online, onde você vai poder vender os seus conteúdos. São pagamentos mensais. Então lá você vai poder postar suas fotos, vai poder vender os teus vídeos, então é uma plataforma onde você vai ter liberdade de se expressar”, explicou ela.

Andressa Urach apareceu 'seminua' em lançamento de sua plataforma de conteúdo adulto, em SP (Reprodução/Instagram)

“Essa liberdade eu buscava. Então lá eu estarei falando de tudo. É uma plataforma para tudo e para todos. É uma plataforma que já existia (...) como se fosse uma rede social, só que além de postar os conteúdos, você pode trabalhar e vender os seus conteúdos”, afirmou ela, ressaltando que tem sócios no projeto.

Em entrevista à “Quem”, a modelo explicou que terá dois perfis na plataforma, sendo um gratuito e um pago. Ela garantiu que o objetivo não é concorrer com sites como OnlyFans e Privacy e sim somar com eles. “Gosto de trabalhar com essas empresas, tenho um faturamento incrível”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: