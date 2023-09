A Fazenda 15: Ex de Jojo Todynho revela que quer pedir perdão para a ex ao sair Imagem: reprodução Instagram (@lucassouza_ofl e @jojotodynho)

Durante conversa com Rachel Sheherazade, em A Fazenda 15, da Record TV, Lucas Souza desabafou sobre o término com Jojo Todynho.

O peão, que está na primeira Roça desta edição, ao lado de Nathalia Valente e Sheherazade, disse que pretende pedir perdão para a ex-companheira por suas atitudes.

“Só pedir perdão pelas minhas atitudes, independente do que ela falou, do que ela fez, pedir perdão das atitudes que eu tive. Isso acho que tiraria um peso tão grande das minhas costas”, disse ele.

Ainda durante a conversa, o ex-militar disse que não soube lidar com a exposição da sua vida pessoal ao se relacionar com a empresária.

“Não tive uma experiência de vida, imaturo, moleque, sabe? Não sabia, nunca tive uma explicação de como a mídia funcionava. Virei uma marionete, sabe? As coisas saíram tão do meu controle. Me envergonho tanto, mas tanto, você não tem noção”, explicou.

A primeira eliminação do reality show acontece nesta quinta-feira (28). De acordo com votações parciais e comentários nas redes sociais, Nathalia Valente está sendo a mais cotada como primeira eliminada.

Sandy e Lucas Lima falam sobre divórcio em emocionante participação com Serginho Groisman

Na terça-feira (26/9), um dia após terem anunciado o divórcio nas redes sociais, Sandy Leah e Lucas Lima gravaram uma participação emocionante no programa “Altas Horas”, com Serginho Groisman. Nesse encontro, que contou com um dueto especial, o ex-casal abriu o coração e explicou a decisão de encerrar um relacionamento de 24 anos.

A gravação do programa, normalmente transmitida apenas no circuito interno da Globo para funcionários, desta vez foi fechada ao público em geral, em uma tentativa de evitar vazamentos. A exibição do episódio também foi antecipada devido ao anúncio da separação.

O emocionante encontro de Sandy e Lucas na Globo está programado para ir ao ar neste sábado (30/9), e contou com a presença de outros convidados ilustres, como Xororó, Vitor Kley, Roupa Nova, Thiaguinho e a Família Lima.

Apesar dos esforços da Globo para manter a gravação em sigilo, admiradores da cantora compartilharam detalhes nas redes sociais. Fãs que estavam presentes relataram momentos emocionantes, como conversas sobre o divórcio e um dueto musical.

