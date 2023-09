Paris Hilton revela episódio traumático: "Fui dopada e estuprada"

Paris Hilton, a conhecida socialite nova-iorquina, chocou o público ao revelar detalhes íntimos de sua vida, incluindo um traumático episódio de dopagem e estupro, em entrevista à revista "Glamour UK".

Paris Hilton abriu-se sobre um episódio angustiante em que foi vítima de dopagem e estupro por um homem 15 anos mais velho durante férias em Los Angeles, Califórnia. A socialite compartilhou os detalhes dessa experiência traumática que a deixou profundamente afetada.

A revelação de Hilton gerou reações intensas nas redes sociais, com muitos expressando choque e solidariedade. No entanto, a franqueza da socialite também atraiu críticas e debates sobre a cultura do silêncio em torno de casos de abuso sexual.

Segundo a Flipar, além do episódio de abuso, Paris Hilton compartilhou outros eventos significativos de sua vida, incluindo a recusa a ser abusada pelo diretor de cinema Harvey Weinstein aos 19 anos e sua posição sobre o aborto, destacando a importância da escolha da mulher sobre seu corpo.

Hilton abordou o tema do aborto, revelando sua própria experiência aos 20 anos e criticando as leis restritivas. Ela enfatizou a importância da autonomia das mulheres sobre suas escolhas reprodutivas em um contexto onde a Suprema Corte dos EUA derrubou o acesso ao aborto em junho de 2022.

A socialite, atualmente casada com o empresário Carter Reum e mãe de um filho, Phoenix, abordou aspectos de sua vida atual, incluindo a fertilização in vitro, revelando sua busca por uma menina, e o medo do parto, considerando-o uma das coisas que mais a assustam.