Michael Gambon, ator que deu vida à Dumbledore na saga ‘Harry Potter’, morre aos 82 anos

Os fãs da saga ‘Harry Potter’ amanheceram com uma triste notícia. Por meio de uma nota publicada à imprensa, a família de Michael Gamban, intérprete do bruxo Alvo Dumbledore, confirmou a morte do ator aos 82 anos.

Segundo informa O Globo, a responsável por divulgar a informação da família foi Clair Dobbs, agente de publicidade que falou em nome da esposa e do filho de Michael, Anne e Fergus Gambon.

Confira o que diz o comunicado, que foi divulgado em diversos jornais e portais britânicos:

“Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama, após o agravamento de um quadro de pneumonia”.

A nota ainda pede que a privacidade da família seja respeitada neste momento e agradece pelas mensagens de apoio e amor enviadas.

Carreira e aposentadoria

Michael Gambon ficou conhecido mundialmente ao dar a vida ao personagem Alvo Dumbledore em grande parte dos filmes da saga ‘Harry Potter’. O ator irlandês substituiu Richard Harris no papel, após a morte do intérprete original de Dumbledore no hiato entre as filmagens do segundo e terceiro filmes da série.

Com sua carreira iniciada nos anos 1960, Gambon conquistou papéis de sucesso que o tornaram conhecido no mundo todo. Entre os principais personagens interpretados pelo ator, estão o idoso Rei George V, em “O Discurso do Rei” e Alvo Dumbledore, em “Harry Potter” (filmes 3 a 8).

No ano de 1992, o ator foi nomeado Comandante do Império Britânico e recebeu o título de cavaleiro pelos serviços prestados ao teatro em 1998, o qual agradeceu, mas nunca utilizou de forma ativa.

No ano de 2015, Michael Gambon anunciou sua aposentadoria dos palcos após sofrer com problemas de memória, mas continuou trabalhando na televisão até 2019. Para ele, “seu trabalho o fez se sentir o homem mais sortudo do mundo”.