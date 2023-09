Bruno de Luca não será indiciado por omitir socorro a Kayky Brito, revela delegado

O inquérito que investigava o atropelamento de Kayky Brito foi finalizado pela polícia, e as conclusões do caso trouxeram esclarecimentos sobre a não indicação do apresentador Bruno de Luca por omitir socorro ao ator. De acordo com o delegado Angelo Lares, responsável pelas investigações, Luca não tinha a responsabilidade legal de acionar o serviço de emergência.

O acidente ocorreu na madrugada de 2/9, em frente a um quiosque na zona oeste do Rio de Janeiro, com Bruno de Luca presente no local. No entanto, o apresentador deixou o cenário pouco depois do incidente e, em seu depoimento à polícia, afirmou que só soube da hospitalização de seu amigo no dia seguinte.

Apesar de não ter prestado socorro diretamente, Bruno de Luca não será indiciado por omissão. O delegado Lares explicou que o dever legal de chamar socorro recai sobre o motorista envolvido no acidente. "O dever legal de chamar o socorro é do motorista. Se o motorista comete um acidente, ele tem o dever legal de prestar e solicitar socorro. Se ele sair da cena do crime, responde por omissão do socorro", esclareceu em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

Lares acrescentou: "A partir do momento em que o motorista pediu socorro, as demais pessoas na cena ficam isentas de responsabilidade. Se pensarmos em indiciar o Bruno, temos que indiciar o pessoal do quiosque, a passageira, porque ninguém pediu socorro, só o motorista."

As investigações também revelaram que o motorista Diones Coelho Silva estava dirigindo dentro dos limites de velocidade permitidos e não havia consumido bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes. Ele prestou socorro a Kayky Brito, o que o exime de qualquer acusação criminal.

Enquanto isso, Kayky Brito continua internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, após o atropelamento. A equipe médica que o acompanha relata uma boa recuperação e progresso em seu estado de saúde. O ator já recebeu alta da UTI e está se comunicando com a família, trazendo esperança aos que o apoiam neste momento delicado. As informações são do Notícias da TV.