Lista traz os atletas mais bem pagos no mundo; brasileiro é top 12

Que o futebol é o esporte que mais paga pelos seus atletas já é um fato, mas você sabe em quais posições se encontram as outras modalidades?

A revista Forbes listou o ranking com os salários dos atletas mais bem pagos da Fórmula 1, esporte classificado como de elite, e mesmo assim os atletas da competição de corrida de carros estão longe dos jogadores de futebol com maiores salários.

Assim também acontece com outras modalidades, como o basquete, que mesmo com grandes estrelas, possui o jogador mais bem pago do mundo somente na 4ª posição, se for levar em conta os salários do futebol.

Neymar é o único brasileiro na lista, na 12ª posição. Contudo, a lista foi elaborada antes da sua ida para a Arábia Saudita.

O ranking, que você confere a seguir, leva em conta o levantamento de ganhos totais, seja atuando dentro ou fora do esporte.

Confira:

1º Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 136 milhões;

2º Lionel Messi (futebol): US$ 130 milhões;

3º Kylian Mbappé (futebol): US$ 120 milhões;

4° Lebron James (basquete): US$ 119,5 milhões;

5º Canelo Álvarez (boxe): US$ 110 milhões;

6º Dustin Johnson (golfe): US$ 107 milhões;

7º Phil Mickelson (golfe): US$ 106 milhões;

8º Stephen Curry (basquete): US$100,4 milhões;

9º Roger Federer (tênis): US$ 95,1 milhões;

10º Kevin Durant (basquete): US$ 89,1 milhões;

12º Neymar (futebol): US$ 85 milhões;

21° Lewis Hamilton (automobilismo): US$ 65 milhões;

22º Max Verstappen (automobilismo): US$ 64 milhões.

A lista, que contém 50 nomes no total, traz 16 atletas do futebol; 15 do basquete, golfe (12); automobilismo (2); boxe (2); tênis (2) e beisebol (1).

