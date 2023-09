Gracyanne Barbosa revelou comer 1200 ovos por mês; veja se isso faz bem ou mal para a saúde

A influenciadora de fisiculturismo Gracyanne Barbosa viralizou nesta semana após revelar que come entre 900 e 1200 ovos por mês. Muitas pessoas começaram a se questionar se isso é realmente possível ou se faz bem ou mal para a saúde.

Em entrevista ao site GQ Brasil, um especialista explica como o alimento age no corpo humano, quais benefícios ele traz e as consequências de comer uma grande quantidade.

De acordo com o nutrólogo Dr. Artur Campos, existe uma tabela de recomendações nutricionais elaborada pela Dietary Reference Intakes (DRIs) que sugere a quantidade de nutrientes que deve ser ingerido por dia e qual o máximo tolerado para uma boa saúde. Contudo, os valores não são tão claros quando se fala de colesterol.

“Sabemos que 70 a 80% do colesterol é produzido no nosso próprio corpo e apenas 20 a 30% do colesterol é consumido através dos alimentos. Algumas sociedades, como a de cardiologia, consideram o consumo máximo de colesterol equivalente a 300mg o que contemplaria o máximo de dois ovos por dia, tendo em vista que cada ovo inteiro (gema e clara) tem em média 180 mg de colesterol”, explica.

Porém, não é possível afirmar se consumir um maior número de ovos diariamente pode causar problemas cardiovasculares, devido a maior parte de colesterol ser produzida pelo próprio corpo humano.

“Vários estudos evidenciam que o nível de colesterol total e de LDL (colesterol “ruim”) elevados aumentam os riscos cardiovasculares (AVC e infarto miocárdico). Porém, como a maior fonte do colesterol é endógena (produção do próprio corpo), este tem que ser o principal fator a ser observado. Mais do que o consumo de miligramas de colesterol a ser observado, deve ser levado em consideração a fonte alimentar deste lipídio.”

Benefícios do ovo

O especialista aponta que comer ovo traz benefícios para saúde como: proteínas e vitaminas como B12, B2, A e D.

“Mais do que enumerar o consumo de ovos por dia é importante evitar os exageros e individualizar em cada situação. Um indivíduo com grande massa muscular terá necessidades de micro e macronutrientes diferentes de uma pessoa com pouca massa muscular.”

