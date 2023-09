Ao lado da família, Preta Gil se emociona ao compartilhar bastidores do último show de turne São Paulo: ‘tão mágico’

A cantora Preta Gil compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do último show da turnê #NósAGente em São Paulo.

O momento, que ela chamou de único e emocionante, foi compartilhado nas redes sociais e acabou viralizando entre os fãs.

Na postagem, ela também descantou a importância da família, com a presença do pai Gilberto Gil no palco.

Ela escreveu: “Lembranças do último show da turnê #NósAGente em São Paulo! É tão mágico esse espetáculo, tão único, tão importante, tão emocionante!”

“Imagine uma família de músicos toda no palco, do patriarca a sua bisneta, eu só posso agradecer por fazer parte dessa família e pelo o amor do público! Quem sabe até breve, né Seu @gilbertogil? ❤️ #FamíliaGil”, comentou.

Confira vídeo: